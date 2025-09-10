PUBBLICITÀ
HomeCronacaCinque feriti nell'esplosione a Pianura, salvati un bimbo e due donne
CronacaCronaca locale

Cinque feriti nell’esplosione a Pianura, salvati un bimbo e due donne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Cinque feriti nell'esplosione a Pianura, salvato un bimbo
Cinque feriti nell'esplosione a Pianura, salvato un bimbo
PUBBLICITÀ

Due carabinieri e tre vigili del fuoco leggermente feriti; dieci persone evacuate dalle proprie abitazioni. Sono due donne e un bambino tratti in salvo dai vigili del fuoco da una casa incendiata a seguito del propagarsi delle fiamme. E’ il bilancio, diffuso dalla prefettura di Napoli, dell’esplosione verificatasi intorno di ieri alle 16 nella fabbrica Pirotecnica Manna di fuochi d’artificio a Pianura

I feriti lievi nell’esplosione della fabbrica di fuochi a Pianura

La fabbrica era regolarmente autorizzata e non si conoscono ancora le cause dello scoppio, che non ha causato vittime. Gli uomini delle forze dell’ordine sono rimasti feriti in modo molto lieve durante le operazioni di soccorso, caratterizzate tra l’altro da una seconda esplosione di materiale pirotecnico dopo il primo scoppio.

PUBBLICITÀ

L’incendio derivato dall’incidente ha interessato due abitazioni vicine alla fabbrica e si è poi rapidamente esteso alla vegetazione su un fianco della collina dei Camaldoli, dove stanno ancora operando sei squadre dei vigili del fuoco e diversi mezzi aerei. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione. In una nota, il prefetto ringrazia “tutto il personale prontamente intervenuto al verificarsi dell’evento, con competenza e professionalità, scongiurando più gravi conseguenze alle persone” ed esprime “la propria vicinanza agli operatori rimasti feriti durante le operazioni di soccorso”.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati