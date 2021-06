Spuntano i nomi dei primi cinque concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Sarà Carlo Conti ad annunciare il cast ufficiale sui suoi canali social, ma nel frattempo Tv Blog svela cinque personaggi ormai confermati. Dopo varie indiscrezioni si può dare ormai per certa la presenza di alcuni personaggi del Grande Fratello Vip. Si è parlato di Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Tale e Quale, i primi nomi

Pierpaolo Pretelli ci sarà a lo show 2021. Ha doti da imitatore, sfoggiate nella casa più spiata d’Italia, e ha anche pubblicato un singolo. Poi Stefania Orlando dovrebbe esserci, mentre non ci sono ancora conferme per le Rutas. Il terzo nome ufficiale è in circolazione ormai da un po’ di giorni e si tratta di quello Ciro Priello dei The Jackal, vincitore di LOL.

Tale e Quale, il cast

Nel cast ci saranno anche Deborah Johnson, la cantante e figlia di Wess, e l’ex velina Federica Nargi. Il programma dovrebbe iniziare al principio della stagione televisiva ed è per questo che scalda i motori. I concorrenti saranno alle prese con canzoni e imitazioni.