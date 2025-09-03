PUBBLICITÀ
HomeSportClamoroso in casa Giugliano, mister Colavitto verso l'esonero
Sport

Clamoroso in casa Giugliano, mister Colavitto verso l’esonero

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Clamoroso in casa Giugliano, mister Colavitto verso l'esonero
Clamoroso in casa Giugliano, mister Colavitto verso l'esonero
PUBBLICITÀ

Ha del clamoroso quanto trapela tramite fonti vicine al Giugliano Calcio. L’allenatore Gianluca Colavitto sarebbe infatti prossimo all’addio alla squadra gialloblù.

Clamoroso in casa Giugliano, mister Colavitto verso l’esonero

Ancora da chiarire gli eventuali motivi, non è certo se si tratti di esonero o dimissioni volontarie. La cosa che sicuramente ha fatto rumore è stata l’assenza del mister sul palco di piazza Matteotti in occasione della presentazione ufficiale della squadra per la stagione calcistica appena iniziata.

PUBBLICITÀ

Interpellato dai tifosi sul tema, nel corso del suo intervento, il presidente Alfonso Mazzamauro ha rilasciato parole che hanno fatto storcere il naso a molti presenti: “Mister Colavitto ha avuto alcuni problemi familiari ed è dovuto andare via. Domattina cercheremo di capire cosa sia successo”.

E starebbe iniziando a circolare anche il nome del suo eventuale sostituto: si tratterebbe di Emanuele Troise, napoletano classe ’79 che del Napoli è anche stato difensore, tra il 1998 e il 2003. La sua ultima esperienza è stata all’Arezzo, terminata nel febbraio 2025 causa esonero.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati