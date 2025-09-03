PUBBLICITÀ

Ha del clamoroso quanto trapela tramite fonti vicine al Giugliano Calcio. L’allenatore Gianluca Colavitto sarebbe infatti prossimo all’addio alla squadra gialloblù.

Clamoroso in casa Giugliano, mister Colavitto verso l’esonero

Ancora da chiarire gli eventuali motivi, non è certo se si tratti di esonero o dimissioni volontarie. La cosa che sicuramente ha fatto rumore è stata l’assenza del mister sul palco di piazza Matteotti in occasione della presentazione ufficiale della squadra per la stagione calcistica appena iniziata.

PUBBLICITÀ

Interpellato dai tifosi sul tema, nel corso del suo intervento, il presidente Alfonso Mazzamauro ha rilasciato parole che hanno fatto storcere il naso a molti presenti: “Mister Colavitto ha avuto alcuni problemi familiari ed è dovuto andare via. Domattina cercheremo di capire cosa sia successo”.

E starebbe iniziando a circolare anche il nome del suo eventuale sostituto: si tratterebbe di Emanuele Troise, napoletano classe ’79 che del Napoli è anche stato difensore, tra il 1998 e il 2003. La sua ultima esperienza è stata all’Arezzo, terminata nel febbraio 2025 causa esonero.