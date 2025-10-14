PUBBLICITÀ
HomeCronacaClamoroso Lukaku, ostacolati i funerali del papà per tentata estorsione dalla famiglia
CronacaSport

Clamoroso Lukaku, ostacolati i funerali del papà per tentata estorsione dalla famiglia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Clamoroso Lukaku, ostacolati i funerali del papà per tentata estorsione dalla famiglia
Clamoroso Lukaku, ostacolati i funerali del papà per tentata estorsione dalla famiglia
PUBBLICITÀ

Roger Lukaku, ex calciatore e padre di Romelu e Jordan, è morto lo scorso 28 settembre all’età di 58 anni. La notizia era stata diffusa subito dopo dal centravanti del Napoli, che oggi è tornato sui social per condividere insieme al fratello un comunicato ufficiale.

Le esequie si terranno in Congo, dove l’uomo si trovava al momento del decesso, e non in Belgio come inizialmente previsto.

PUBBLICITÀ

Clamoroso Lukaku, ostacolati i funerali del papà per tentata estorsione dalla famiglia

“Come forse sapete, avevamo programmato di organizzare il funerale questo venerdì. Tuttavia, a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, non si terrà in Belgio. Nostro padre è morto il 28 settembre e, come fratelli, abbiamo fatto di tutto per rimpatriare la sua salma. Purtroppo abbiamo avuto la sensazione di essere vittime di estorsione da parte di alcuni membri della famiglia. Se nostro padre fosse ancora tra noi, non l’avrebbe mai accettato! Ci spezza il cuore non poterlo accompagnare con dignità al suo ultimo riposo. Ma alcune persone hanno voluto sabotare tutto questo. Ora capiamo perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Che Dio benedica la tua anima, papà. Ti amiamo”.

Il giorno della morte del padre, Romelu Lukaku aveva affidato il suo dolore a un post corredato da una foto che li ritraeva insieme quando lui era bambino: “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie per tutto”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati