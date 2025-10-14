PUBBLICITÀ

Roger Lukaku, ex calciatore e padre di Romelu e Jordan, è morto lo scorso 28 settembre all’età di 58 anni. La notizia era stata diffusa subito dopo dal centravanti del Napoli, che oggi è tornato sui social per condividere insieme al fratello un comunicato ufficiale.

Le esequie si terranno in Congo, dove l’uomo si trovava al momento del decesso, e non in Belgio come inizialmente previsto.

Clamoroso Lukaku, ostacolati i funerali del papà per tentata estorsione dalla famiglia

“Come forse sapete, avevamo programmato di organizzare il funerale questo venerdì. Tuttavia, a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, non si terrà in Belgio. Nostro padre è morto il 28 settembre e, come fratelli, abbiamo fatto di tutto per rimpatriare la sua salma. Purtroppo abbiamo avuto la sensazione di essere vittime di estorsione da parte di alcuni membri della famiglia. Se nostro padre fosse ancora tra noi, non l’avrebbe mai accettato! Ci spezza il cuore non poterlo accompagnare con dignità al suo ultimo riposo. Ma alcune persone hanno voluto sabotare tutto questo. Ora capiamo perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Che Dio benedica la tua anima, papà. Ti amiamo”.

Il giorno della morte del padre, Romelu Lukaku aveva affidato il suo dolore a un post corredato da una foto che li ritraeva insieme quando lui era bambino: “Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie per tutto”.

