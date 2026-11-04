Decapitati i tre clan di Pianura, i nomi dei 28 arrestati nel blitz

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Stamattina il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato alla conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli sull’indagine contro i tre clan di Pianura. Sono stati presenti anche il procuratore aggiunto Sergio Amato, il nuovo questore Fausto Lamparelli e il capo della Squadra Mobile Mario Grassia, che hanno fornito altri elementi sul blitz contro la mala di Napoli Ovest.

Dall’alba di oggi gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato Pianura, hanno eseguito il provvedimento cautelare nei confronti di 28 persone, considerate ras e affiliati. Sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di droga, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, vendita abusiva di armi da fuoco. Tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso. “Nella zona sono state registrate 13 stese, che sono odiose e pericolose. In una di queste un passante ha perso un occhio. Dovevamo segnare un punto per dare tranquillità ai cittadini di questo territorio, togliendo dalle strade 28 indagati“, ha dichiarato Gratteri.

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Le tredici stese tra i clan di Pianura

“Sono stati colpiti il clan Lago, gli Esposito-Marsicano e i Perfetto. Nel corso delle indagini abbiamo riscontrato una conflittualità, manifestata attraverso le stese tra i gruppi, che ha portato al predominio del clan Perfetto. Nell’ultima, una persona innocente è stata colpita all’occhio mentre aspettava l’autobus per andare al lavoro: due membri del clan Perfetto hanno fatto fuoco. Le indagini sono partite a novembre 2024, dopo un attentato con una bomba a casa di un esponente di spicco del clan Lago, con la nascita del clan Perfetto, continuazione del clan Marfella“, ha affermato Grassia.

Stese e tentati omicidi

“Abbiamo registrato stese e tentati omicidi, che sono azioni per ottenere il controllo della principale attività, ovvero il traffico di droga – ha detto il procuratore aggiunto Amato – con numerose piazze di spaccio tra Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e Cavalleggeri. Quella zona è una delle più sensibili e ad alta densità criminale, il traffico di droga vale 50mila euro a piazza ogni mese. Chi non si allineava all’egemonia del clan Perfetto veniva avvertito: abbiamo intercettato il bunker dove un capopiazza è stato minacciato con una pistola; si sente la scarrellata dell’arma“.

Spaccio H24 a Pianura

“Un’indagine a 360 gradi che colpisce tre sodalizi e che individua l’evoluzione criminale nel quartiere. Il primo giorno di lavoro qui a Napoli sono andato proprio a Pianura. L’evoluzione ha portato giovanissimi affiliati al vertice: soggetti estremamente pericolosi, con grande capacità imprenditoriale nonostante la giovane età, che intessono alleanze, controllano il territorio, impongono estorsioni, pretendono il pagamento di una quota al clan per compiere reati, gestiscono lo spaccio H24 e hanno la capacità di mantenere un certo consenso sociale perché versano le mesate alle famiglie degli affiliati”, ha detto Lamparelli.

Gli eredi del clan Pesce-Marfella

Nel dicembre 2024, uno degli esponenti di vertice del clan Pesce-Marfella, oramai disgregato per via giudiziaria, una volta scarcerato dava vita a un nuovo gruppo, oggi ricostruito come clan Perfetto. Lo stesso, infatti, nonostante la giovane età, in breve tempo organizzava sul territorio una struttura criminale verticistica che sostituiva gli altri due gruppi criminali in lotta, esercitando un controllo capillare nel quartiere di tutte le attività illecite.

Dalle indagini è emerso come lo stesso avrebbe inoltre organizzato, presso lo stabile in cui vive, la più fiorente attività di spaccio, gestita direttamente dai suoi affiliati e attiva H24 per la vendita di ogni tipo di droga. Inoltre avrebbe imposto a tutti i gestori di piazze di spaccio dell’obbligo di versare nelle casse del clan il cinquanta per cento dei profitti delle vendite o, in alcuni casi, di quello di rifornirsi di droga esclusivamente da lui.

Tangenti sulle truffe

Simili estorsioni sarebbero state pretese da chiunque, sul territorio di “sua competenza”, svolgesse attività illecite, con particolare riferimento alle truffe finanziarie e telematiche. Un’altra minaccia armata contro un truffatore è stata captata dagli inquirenti, che hanno accusato Mattia Perfetto e l’affiliato Alessio Esposito. All’interno del bunker situato in via Torricelli, il ras avrebbe detto al suo complice: “Pigliami la pistola, oh! Fammi sparare a stu scem. Esci da qua dentro. Voglio i cinquemila euro, non voglio sapere niente, oppure vattene da Pianura“.

Nel corso delle indagini numerosi sono stati i sequestri di armi – anche lunghe e da guerra – con relativo munizionamento, di droga, materiale per il confezionamento dello stupefacente e giubbotti antiproiettile. Il clan Perfetto avrebbe intessuto una fitta rete di contatti anche con esponenti di altri gruppi camorristici dell’area nord di Napoli, prevalentemente finalizzati alla gestione dei traffici illeciti di droga. Sarebbe, infine, emerso come il capoclan, gestendo la ricca cassa comune, avrebbe curato il mantenimento di tutti gli affiliati detenuti – attraverso la corresponsione della “mesata” – e le spese legali per gli affiliati che, di volta in volta, fossero arrestati.

Le parole dei collaboratori di giustizia

All’inchiesta hanno contribuito anche i collaboratori di giustizia Domenico Di Napoli, Gaetano Vigilia, Emanuele Bracale e Luigi Esposito. “Attualmente su Pianura chi comanda è Mattia Perfetto… Sono stato mantenuto economicamente dal clan Carrillo per il tramite di Mattia Perfetto... Io ho ricevuto i soldi fino al mese di settembre 2025 e questi soldi provengono da Mattia Perfetto... Il movente del tentato omicidio di Antonio Lago mi è stato raccontato da P.C. ed è collegato all’idea che Antonio Lago voleva farsi forte sul territorio di Pianura“, ha dichiarato Bracale nel novembre 2025.

I nomi degli arrestati

La misura cautelare in carcere è stata disposta per Mattia Perfetto, Mario Fiscarelli, Vincenza Bavarella, Massimiliano Costagliola, Giovanni Bellofiore, Alessio Esposito, Andrea Ilario, Vincenzo Pesce, Francesco Cardillo, Antonio Scagliola, Giuseppe Pisa, Vanda Maria Dos Santos Lopes, Giuseppe Balzano, Luca Schioppa, Marco Uccello, Massimiliano Santagata, Luca Musto, Ciro Battista, Emanuele Marotta, Cristian Cacace, Claudio Riccardo Garavini, Vincenzo Cimmino, Elia Seta, Antonio Izzo, Antonio Lago, Carmine Lago, Carlo Maiorano ed Emanuele Marcello.

Gianluca Pisa è stato erroneamente riportato nella lista degli indagati. Abbiamo provveduto a rimuovere la foto.

Il provvedimento costituisce misura cautelare personale disposta nella fase delle indagini preliminari, suscettibile di impugnazione, ed è emesso nei confronti di persona sottoposta a indagine e pertanto da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

L’innocente colpito in strada