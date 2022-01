Armi e spaccio di droga, il pentito incastra 3 uomini del clan Sautto-Ciccarelli: arrestati

Sono 3 le persone indiziate di essere legate al clan Sautto-Ciccarelli e arrestate stamattina nell’ambito di un’inchiesta partita dalla Procura di Campobasso. Sarebbero responsabili di reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi e di un giro di spaccio di cocaina in Molise. Le misure cautelari in carcere sono state eseguite a Napoli e provincia dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri del capoluogo molisano. L’indagine che ha portato agli sviluppi è scaturita dall’inchiesta Piazza Pulita, invece due anni fa portò all’esecuzione di 39 misure cautelari (con diverse condanne già definite in primo grado).

Alcuni mesi dopo quel blitz, che avvenne soprattutto nell’area matesina, il capo di uno dei gruppi malavitosi coinvolti ha deciso di collaborare con la giustizia fornendo molte informazioni sui traffici di droga in Molise. Dunque ulteriormente è stato confermato quanto era già emerso dalle precedenti indagini. Gli affiliati della camorra avevano portato a Bojano importanti quantitativi di cocaina e hashish poi rivenduti sul mercato locale.

LA PRESENZA DEL CLAN SAUTTO-CICCARELLI

Con la nuova inchiesta emergono ulteriori episodi criminali sempre legati alla presenza in regione di soggetti vicini al clan Sautto-Ciccarelli. Approfittando della fama criminale del clan si muovevano in gruppo e armati e hanno indotto la persona divenuta poi collaboratore di giustizia a rifornirsi da loro di droga anche attraverso delle estorsioni.

In quest’ultima fase sono stati 5 i chili di cocaina movimentati tra Bojano e dintorni in 8 mesi con un giro di affari di mezzo milione di euro. I dettagli dell’operazione sono stati forniti dal procuratore di Campobasso Nicola D’Angelo e dai vertici locali di Carabinieri e Guardia di Finanza nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del comando provinciale dell’Arma stamattina a Campobasso.