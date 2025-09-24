Spaccio e racket per il clan, blitz anche tra Napoli e Caserta

PUBBLICITÀ

Colpo della polizia al clan Scalisi che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. Il provvedimento ipotizza a vari titolo i reati di associazione mafiosa catanese, traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reati aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso.

L’ordinanza è stata eseguita da a della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano coordinati dallo Sco con la collaborazione della polizia di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa, Chieti e Caltagirone.

I provvedimenti si aggiungono ai fermi disposti dalla Procura di Catania ed eseguiti dalla polizia nei giorni scorsi nei confronti di 10 indagati dello stesso clan nei cui confronti il gip, dopo l’udienza di convalida, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, complessivamente, riguardano oltre 30 persone.