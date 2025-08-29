Stretta anti-prostituzione a Pompei, multati 6 ‘clienti’

PUBBLICITÀ

Prosegue senza sosta l’attività anti prostituzione da parte della Polizia Municipale di Pompei, guidata dal comandante Petrocelli e fortemente sostenuta dal sindaco Carmine Lo Sapio. Negli ultimi giorni, in applicazione della normativa sul DASPO urbano, sono stati emessi sei ordini di allontanamento nei confronti dei clienti, accompagnati da sanzioni pecuniarie pari a 100 euro ciascuna.

Nell’ultimo intervento a finire sanzionato è stato anche un cliente, a conferma della linea di fermezza adottata dall’amministrazione comunale. La normativa prevede che la mancata osservanza dell’ordine di allontanamento comporti il raddoppio della sanzione economica e la segnalazione al Questore per l’adozione di un provvedimento di divieto di frequentazione dei luoghi, con durata fino a 6 mesi. L’iniziativa rientra nel più ampio piano di contrasto al fenomeno della prostituzione, che da tempo rappresenta un’emergenza di decoro e sicurezza sul territorio pompeiano.

