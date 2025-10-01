PUBBLICITÀ
Cocaina da Napoli nord a Caserta, 10 arresti contro il gruppo

Redazione Internapoli
Stamane tra le province di Caserta e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 persone  ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina e hashish e di detenzione ai fini di spaccio, in concorso, di stupefacenti.

Le indagini, svolte dal personale del Nucleo Operativo della Compagnia dal maggio del 2022 al gennaio 2023, hanno consentito, anche attraverso l’espletamento di attività tecniche, di disvelare l’esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico e spaccio di droga con base operativa nel comune di San Felice a Cancello.

Il gruppo criminale

Dalle attività di indagini svolte è emerso un giro d’affari del gruppo criminale in centinaia di migliaia di euro ed è stato possibili ricostruire il percorso della droga che, comprata dal gruppo criminale nell’area Nord di Napoli, venivano poi destinati principalmente alle piazze di spaccio di San Felice a Cancello dove, nella frazione talanico, i carabinieri hanno scoperto un appartamento adibito a “raffineria” per il narcotico oltre a diversi box utilizzati per lo stoccaggio delle varie tipologie di droga che venivano ceduti anche fuori provincia e in particolare nei centri di Napoli e Benevento.

I provvedimenti cautelari eseguiti sono misure disposte in sede di indagini preliminari, avverso le quali sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

