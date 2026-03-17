PUBBLICITÀ

Dettagli davvero cruenti quelli dell’ultimo assalto criminale nel quartiere di Secondigliano, questa volta ai danni del supermercato Sigma del Rione Berlingieri.

Le immagini del sistema di videosorveglianza – diffuse in anteprima dal nostro sito nel corso della giornata di ieri, lunedì 16 marzo – restituiscono un quadro inquietante, non solo per la velocità dell’azione, ma per la reazione degli astanti che desta non poco sconcerto.

PUBBLICITÀ

Colpo al supermercato Sigma di Secondigliano, cassiere sotto minaccia tra l’indifferenza dei clienti

Mentre il rapinatore solitario punta l’arma contro le dipendenti, intimando loro di consegnare l’incasso, alcuni clienti continuano a poggiare la merce sul tappetino mobile della cassa. Un’indifferenza quasi surreale, segno di una quotidianità tristemente abituata alla violenza.

Il malvivente ha costretto le cassiere a svuotare i contanti in un sacchetto rosso – paradossalmente marchiato con il logo di un’altra catena di distribuzione – per poi dileguarsi rapidamente. Non è ancora chiaro se all’esterno vi fosse un complice ad attenderlo o se la fuga sia avvenuta in solitaria.

L’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza nell’area, già colpita in passato da raid simili. Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: «La situazione nella zona si fa sempre più insostenibile. Questi episodi mettono a dura prova le forze, già esigue, degli uomini del commissariato locale». Le autorità stanno ora esaminando i filmati per risalire all’identità del rapinatore.