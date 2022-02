Bonus revisione auto, presentato oltre 40mila domande per il rimborso: le modalità per richiederlo

Ad un mese di distanza dalla piattaforma ‘Bonus veicoli sicuri’, sono 23.645 i rimborsi da 9,95 euro in corso di erogazione dalla Motorizzazione civile, per compensare gli aumenti delle tariffe scattati dal primo novembre 2021 per la revisione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, e minibus nelle officine autorizzate. Secondo i dati rilevati lo scorso 4 febbraiom sono 40.918 le persone che hanno effettuato domande. A partire dal primo marzo sarà possibile chiedere il bonus per quelle eseguite dal primo gennaio 2022.

Gli aumenti per la revisione di auto e moto sono scattati a novembre 2021. Il rincaro introdotto con la Legge di Bilancio 2021- scrive il Corriere – “è pari al 22% della tariffa base se si effettua la revisione presso la Motorizzazione Civile (da 45 a 54,95 euro), mentre se ci si rivolge a un centro privato convenzionato alla tariffa base si deve aggiungere l’Iva (22%), la tariffa motorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro)”. Complessivamente, il 18% in più (72,09 euro) rispetto ai 66,88 euro di prima.

Cos’è il bonus revisione auto?

Il bonus revisione auto, o più correttamente ‘bonus veicoli sicuri’, è stato introdotto con l’articolo 1 comma 706 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio) a titolo di misura compensativa dell’aumento del costo della revisione obbligatoria dei veicoli a motore, le cui regole per una corretta esecuzione sono descritte nell’articolo 80 del Codice della Strada. Il bonus ha validità triennale e può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. Sempre, però, nel limite delle risorse disponibili (4 milioni di euro per ciascun anno. Insufficienti, dunque, a coprire tutte le richieste visto che saranno utili solo per circa 400.000 richieste).