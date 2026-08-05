Concerti gratuiti di Clementino, The Kolors e Fred De Palma al White Fest

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La 48ª edizione del White Fest, in programma dal 7 al 9 agosto 2026 all’Area Eventi Prezioso Casa, promette spettacolo, musica, area food e momenti dedicati alle famiglie, ponendo al centro della kermesse la mozzarella di bufala campana DOP e la filiera che la rende amata in tutto il mondo. A Cancello ed Arnone il White Fest non è una semplice festa estiva. È la cartina tornasole di un paese che ha costruito la propria identità attorno a una delle eccellenze più riconoscibili della Campania. Il festival nasce per valorizzare il territorio, i caseifici, la qualità del prodotto e la cultura della bufala, però ha anche la capacità di attirare folto pubblico di qualità per tre concerti di altissimo livello.

IL PROGRAMMA DEL WHITE FEST

• Date: Dal 7 al 9 agosto 2026.

• Luogo: Area Eventi Prezioso Casa, Cancello ed Arnone (CE).

• Programma: Tre serate di musica dal vivo e degustazioni gratuite con

artisti come The Kolors (7 agosto), Fred De Palma (8 agosto) e

Clementino (9 agosto).

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“La Pro Loco di Cancello ed Arnone ribadisce il suo impegno affinché cresca di anno in anno il valore strategico del White Fest per la promozione del territorio, della mozzarella di bufala e della rete dei caseifici locali, sottolineando come la manifestazione rappresenti un’occasione concreta di identità, partecipazione e sviluppo”, ha affermato il Presidente Federico Conte.

Il sindaco Raffaele Ambrosca è sempre diretto, concreto, senza retorica e si avvale di una coesa squadra di amministratori e di dipendenti dell’Ente che lavorano perfettamente in sinergia. A tal proposito, l’assessore alla cultura e agli eventi Maria Giuditta Biancolella ha dichiarato: “Siamo soddisfatti della crescita del White Fest ma non ci fermiamo perché il nostro obiettivo è consolidare l’apprezzamento del nostro brand che attualmente punta a coinvolgere un

pubblico davvero eterogeneo.”