E’ un Antonio Conte infuocato quello che ha preso parte alla conferenza stampa odierna, in vista dell’ultimo match di Champions League contro il Chelsea.

Il mister salentino ha ascoltato cosa ha detto Luciano Spalletti dopo la sconfitta subita dal Napoli con la Juventus. Gli riportano la frase sugli “ex campioni d’Italia” citati dal tecnico bianconero (frase magari sbagliata nella forma, ma che comunque sembrava voler unicamente esaltare la grande prestazione della squadra bianconera) e la prende male, malissimo.

Alla perplessità e allo stupore iniziale su come il collega abbia potuto esprimere un’opinione del genere hanno fatto seguito una replica d’orgoglio e di “buona educazione”.

Conte attacca Spalletti: “Porti rispetto quando parla del Napoli, ha detto una frase infelice”

La replica è stata molto dura, fuori dai denti.

Queste le parole di Conte rivolte a Spalletti: “Dopo le partite stacco sempre e non vado a rivedere cosa dicono gli altri. Spalletti ha detto che ha vinto contro gli ex campioni d’Italia? Non credo che l’abbia detto ma se lo ha fatto è stata una frase infelice. Bisogna portare rispetto, non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere. Luciano è fin bravissimo allenatore ma deve stare un po’ più attento quando parla… forse ci ha visto così male e ci ha scucito lo scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucircelo. Buona fortuna a lui”.