Conte critica la formula della Supercoppa: “Volevamo essere qui per giocarci la finale”

Il Napoli ha battuto il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana. Gli azzurri grazie alle reti di Neres ed Hojlund staccano il pass per la finalissima di lunedì 22 dicembre. Al termine del match, Antonio Conte ha espresso tutta la sua soddisfazione.

Conte: “Abbiamo uno scudetto sul petto che vogliamo difendere”

“C’è poco da dire a questi ragazzi, anche perchè ribadire sempre le stesse cose penso sia anche noioso. Quando giochi ogni tre giorni con pochi giocatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo ed è inevitabile che tu possa a volte accusare delle battute a vuoto. Tutto ciò è già capitato e capiterà sicuramente in futuro, la situazione non potrà cambiare da qui ad un mese”. Queste le prime dichiarazioni del tecnico leccese nel post gara ai microfoni di Italia 1.

Conte ha poi affermato: “Volevamo difendere lo scudetto ed i ragazzi hanno dimostrato di voler fare una partita seria. Noi non siamo qui per invito, ma perchè ce lo siamo guadagnato”. Il tecnico Campione d’Italia mostra tutta la sua gioia per la gara disputata dai suoi ragazzi, e a tal proposito ha ribadito: “Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra come il Milan. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare la finale, un trofeo è pur sempre un trofeo”.

Ma non è mancato un pizzico di amarezza per il nuovo formato della Supercoppa Italiana, passata dalla finale secca alle “final four”. Le sue dichiarazioni hanno fatto eco a quelle dell’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu: «Volevamo essere qui per giocarci la finale, abbiamo lo scudetto sulla maglia. Non siamo qui per invito, ci siamo guadagnati la possibilità di esserci vincendo».

La questione infortuni preoccupa il tecnico

“Quando riusciamo ad essere squadra con un’energia che è contagiosa a prescindere da chi gioca siamo competitivi. Dobbiamo andare avanti anche perchè chi era infortunato continuerà ad esserlo. I giocatori nuovi ora però sono più coinvolti nel progetto. Ho sempre detto che quest’anno sarebbe stato complesso, ma di certo non mi aspettavo tutti questi infortuni dopo appena 5 mesi. Nelle difficoltà dobbiamo essere coesi ed uniti”. Antonio Conte senza troppi giri di parole dichiara apertamente che la situazione infortuni in casa Napoli è stata spiazzante, a tratti inaspettata, ma nonostante ciò il gruppo azzurro sta dando delle risposte positive.

In ultimo una battuta sul rientro di Lukaku, tornato per la prima volta tra i convocati ma ancora non del tutto pronto per mettere minutaggio nella gambe. A tal proposito, Conte ha affermato: “Cerchiamo di recuperare Romelu, che ha esperienza internazionale, una carriera importante alle spalle ed un peso specifico nello spogliatoio. Mi auguro di dover giocare ancora tante gare e potremmo farlo anche con due attaccanti come già fatto a volte con Lucca”.