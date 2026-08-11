Assegno di Inclusione ad agosto, arrivano due date per i pagamenti

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L’Inps ha informato che è disponibile il calendario ufficiale per il 2026 relativo ai pagamenti dell’Assegno di Inclusione. Il documento definisce le date di disponibilità degli importi sia per i primi pagamenti, destinati ai nuclei familiari che hanno completato positivamente l’istruttoria e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, sia per i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso.

I primi pagamenti dell’ADI, insieme alle eventuali mensilità arretrate spettanti, saranno disponibili mediamente intorno al 15 di ogni mese. Il calendario prevede 12 date distribuite nel corso dell’anno, a partire dal 15 gennaio 2026 fino al 15 dicembre 2026. Queste date si applicano ai beneficiari che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria e completato la sottoscrizione del PAD.

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Per quanto riguarda i rinnovi mensili delle prestazioni già in corso di pagamento, subordinati alla conferma dei requisiti necessari al mantenimento dell’ADI, gli importi saranno disponibili sulle carte di inclusione intorno al 27 di ogni mese. Il calendario parte dal 27 gennaio 2026 e si conclude il 23 dicembre 2026 per le festività natalizie.

Primi pagamenti e quelli di eventuali mensilità arretrate spettanti

– venerdì 14 agosto 2026

– martedì 15 settembre 2026

– giovedì 15 ottobre 2026

– venerdì 13 novembre 2026

– martedì 15 dicembre 2026

Date disponibilità importi. Rinnovi mensili:

– giovedì 27 agosto 2026

– venerdì 25 settembre 2026

– martedì 27 ottobre 2026

– venerdì 27 novembre 2026

– mercoledì 23 dicembre 2026

Dal 1° agosto al via le nuove domande di rinnovo: l’INPS chiarisce modalità e gestione delle Carte ADI

A luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari che, dopo aver presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025, hanno percepito il beneficio senza interruzioni nei dodici mesi precedenti. A partire dal 1° agosto 2026, gli stessi nuclei familiari potranno presentare una nuova domanda di rinnovo per continuare a beneficiare della misura.

L’Istituto ricorda che i nuclei familiari con una domanda ADI “terminata” possono presentare la richiesta di rinnovo esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità per le domande iniziali o della dodicesima mensilità in caso di rinnovo. Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.

La richiesta di rinnovo può essere inoltrata sia dallo stesso richiedente della precedente domanda conclusa, sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Le indicazioni fornite dall’INPS si inseriscono nel percorso di continuità della misura e sono finalizzate a garantire una corretta gestione delle domande e dei pagamenti, evitando ritardi o rigetti dovuti alla presentazione anticipata delle istanze.