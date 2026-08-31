Contrabbandava sigarette elettroniche a Napoli: “Mariscià, mi adatto”

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Via Sant’Antonio a Capodimonte, poche centinaia di metri dalla Porta di Mezzo del Bosco. Quello che i Carabinieri della stazione di Capodimonte identificheranno come un 70enne incensurato è in strada. Ai suoi piedi, nascosto dietro uno scooter parcheggiato, un grosso borsone. All’interno 718 tra pacchetti di sigarette e ricariche di sigarette elettroniche. Ed è proprio quest’ultima presenza ad attirare l’attenzione degli investigatori.

“Mariscià, la gente mi chiede anche queste e io mi adatto!”, l’ammissione del 70enne. Poche parole che fotografano meglio di una lezione di marketing il principio base dell’offerta. Intercettare una richiesta e adeguare il prodotto. Resta da chiarire il canale di approvvigionamento ma tra le ipotesi non si esclude che possano essere state acquistate nel circuito legale e rivendute con un margine di appena 30-40 centesimi per pezzo.

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Le ricariche per le e-cig sono ormai un prodotto ampiamente richiesto e, nella potenziale platea di clienti, potrebbe esserci anche chi non è nelle condizioni di raggiungere autonomamente una tabaccheria Ad esempio chi è sottoposto agli arresti domiciliari. Il 70enne, incensurato, è stato sanzionato e tutti i pacchetti finiti sotto sequestro.

Un’offerta che possa sintonizzarsi sulle esigenze dei clienti, una delle regole più elementari del mercato. Sono passati appena due giorni dall’inchiesta sul consumatore di droga e Napoli offre un altro piccolo, quanto esemplare, spaccato di domanda e offerta. Questa volta, però, lasciamo da parte gli stupefacenti e spostiamo il focus sul contrabbando.