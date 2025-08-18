Barche ‘fuori controllo’ nel golfo di Napoli, raffica di multe

PUBBLICITÀ

Proseguono, come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, i serrati servizi di controllo a mare nel golfo di Napoli da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana. Nel periodo compreso tra l’11 ed il 17 agosto, all’esito delle attività risultano essere stati controllati 392 tra natanti e imbarcazioni, di cui 176 sanzionati.

Sono state inoltre controllate 597 persone e applicate 72 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione. L’intensa attività messa in campo proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con un ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnate sulle vie del mare, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.

PUBBLICITÀ