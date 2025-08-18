PUBBLICITÀ
HomeCronacaBarche 'fuori controllo' nel golfo di Napoli, raffica di multe
CronacaCronaca locale

Barche ‘fuori controllo’ nel golfo di Napoli, raffica di multe

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Barche 'fuori controllo' nel golfo di Napoli, raffica di multe
Barche 'fuori controllo' nel golfo di Napoli, raffica di multe
PUBBLICITÀ

Proseguono, come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, i serrati servizi di controllo a mare nel golfo di Napoli da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana. Nel periodo compreso tra l’11 ed il 17 agosto, all’esito delle attività risultano essere stati controllati 392 tra natanti e imbarcazioni, di cui 176 sanzionati.

Sono state inoltre controllate 597 persone e applicate 72 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione. L’intensa attività messa in campo proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con un ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnate sulle vie del mare, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati