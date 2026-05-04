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Coppia di turisti aggredita a Napoli, arrestato dopo la raffica di calci e pugni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Coppia di turisti aggredita a Napoli, arrestato dopo la raffica di calci e pugni
Coppia di turisti aggredita a Napoli, arrestato dopo la raffica di calci e pugni
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Ieri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga per la segnalazione di una coppia di turisti in difficoltà a seguito di un’aggressione.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla coppia di turisti in evidente stato di agitazione.  I due, indicando un soggetto poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, aveva aggredito l’uomo con calci e pugni, intimandogli di consegnargli del denaro, ma, non riuscendo nel suo intento, si è poi allontanato frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l’indagato, traendolo in arresto.

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