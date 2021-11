Balzo di contagi nelle scuole di Napoli, 142 positivi e 515 in quarantena: il report

Aumentano i positivi nelle scuole di Napoli, dove i contagi sono passati dagli 85 di sette giorni fa agli attuali 142. Di questi 13 sono stati riscontrati nelle classi delle scuole dell’infanzia, 42 nella primaria, 49 in quelle di primo grado e 38 nelle scuole di secondo grado.

La divisione in quartieri

Come si legge nel report del Corriere della Sera, la scorsa settimana l’indice del contagio era elevato nei quartieri periferici: da San Giovanni a Teduccio a Pianura, da Scampia a Bagnoli. Ora, invece, è nel distretto sanitario 24, vale a dire Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Isola di Capri, che si registrano 17 casi complessivi. Ad ogni modo, è però nel distretto (Barra, S. Giovanni, Ponticelli, Insediamento 167) che si registra il record con 27 positivi. Nel distretto sanitario 31 ( Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, S. Giuseppe Porto) sono 17 le segnalazioni, e 15 ciascuno sia a Pianura e Soccavo, sia a Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia.

I contagi nelle scuole di Napoli, docenti e alunni

Nelle scuole dell’infanzia sono 7 gli studenti positivi e 6 i docenti. Nelle primarie 37 allievi e 5 insegnanti. 38 gli alunni, 9 i prof e 2 i non docenti positivi nelle scuole secondarie di I grado, mentre sono 33 i casi di studenti, con 3 docenti e 2 non docenti contagiati della secondaria di II grado. In quarantena, in seguito a dei contatti avvenuti a scuola, ci sono invece 515 persone.

Chiusa una scuola ad Ischia

Oggi e domani la scuola primaria Balsofiore di Forio, sull’isola d’Ischia, resterà chiusa per sanificazione a seguito del contagio di nove bambini.

La direttrice del plesso scolastico isolano, Chiara Conti, ha adottato il provvedimento dopo che nei giorni scorsi l’Asl Napoli 2 Nord aveva comunicato i casi di contagio che riguardano bimbi di varie classi della scuola, frequentata da circa 400 alunni che proseguiranno le attività didattiche in Dad.

Al momento per le condizioni dei bimbi, che sarebbero tutti asintomatici, non risultano criticità.

Didattica a distanza a Lettere

Dal 5 novembre, nel comune di Lettere, vige la sospensione immediata di tutte le attività scolastiche in presenza fino a tutto il 12 novembre. Questa la decisione del sindaco Sebastiano Giordano, dopo alcuni casi di positività tra alunni e personale scolastico. Il primo cittadino aveva già disposto la chiusura delle scuole in presenza fino a venerdì 5 novembre.

L’ordinanza del sindaco

“Considerato che negli ultimi giorni a seguito della positività di una insegnante dell’Istituto Comprensivo Silvio Pellico, l’ASL ha sottoposto a quarantena e tampone di controllo due classi dell’istituto, il tutto a seguito di approfondito a tracciamento dei contatti stretti; preso atto altresì che a seguito dei temponi eseguiti sono emersi ulteriori casi di positività al Covid-19 sia di alunni che di personale scolastico, e che a tutt’oggi risultano ancora da processare nonché da eseguire numerosi tamponi sulla platea scolastica; essendo allo stato impossibile tracciare i contatti stretti con certezza, sia per il lungo lasso di tempo intercorso dall’ultimo giorno di frequenza scolastica, sia perché i casi di positività riscontrati hanno interessato soggetti che frequentano anche spazi comuni, tra cui anche lo scuolabus; considerato che i casi riscontrati sono tutti riconducibili al mondo scolastico e che non presentano sintomi, nonché della circostanza rilevante che alcuni alunni risultati positivi fanno parte di nuclei familiari con fratelli che frequentano i plessi scolastici locali; ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tanto al fine di evitare il diffondersi del contagio nella popolazione scolastica, maggiormente esposta a rischio contagio in quanto nella stragrande maggioranza gli alunni di tenera età non risultano vaccinati; sentita la competente struttura dell’ASL – UOPC e la Dirigenza Scolastica; il sindaco ordina la sospensione immediata di tutte le attività scolastiche in presenza sino a tutto il 12.11.2021”. Questi i passaggi salienti dell’ordinanza del 5 novembre 2021 a firma del sindaco di Lettere Sebastiano Giordano.