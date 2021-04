Periodo nero per la Juventus e, a quanto pare, anche per Cristiano Ronaldo: secondo le indiscrezioni del Mirror infatti, Kathryn Mayorga, che lo ha accusato di stupro nel 2009 a Las Vegas, avrebbe chiesto al bomber portoghese un risarcimento di 56 milioni di sterline. Questo, scrive il tabloid inglese, è quanto emerge dagli atti giudiziari.

Non c’è pace per Cristiano Ronaldo, la Mayorga chiede 65 milioni per l’accusa di stupro

Nel 2010 l’accordo da 300 mila euro per non portare il caso in tribunale. Poi la nuova denuncia: “Non ero in grado di intendere e di volere”.

Più precisamente, la Mayorga richiede circa 20 milioni di euro per il “dolore e la sofferenza passati”, 20 milioni per quelli futuri e 20 milioni come danni punitivi. Il resto servirebbe a coprire le spese legali e di altro tipo che la ragazza ha dovuto pagare. L’ammontare totale equivarrebbe a poco più di due anni di stipendio di CR7 alla Juventus.

Georgina dimentica di togliere il cartellino dal vestito, gaffe della fidanzata di Cristiano Ronaldo sul red carpet [ARTICOLO 7 SETTEMBRE 2020]

Georgina Rodriguez, la gaffe al Festival di Venezia. Di bianco vestita, ma il dettaglio non passa inosservato. Georgina Rodriguez protagonista del red carpet al Festival del Cinema di Venezia 2020. L’arrivo della compagna di Cristiano Ronaldo al Lido è stato salutato da decine di fotografi che ne hanno immortalato la bellezza scultorea sottolineata da un completo giacca-pantaloni bianco e la stessa Georgina ha pubblicato su Instagram foto e video dell’arrivo a Venezia. Ma un dettaglio non è passato inosservato.

Un tailleur bianco, dal taglio mascolino ma che ha messo in risalto le forme della Rodriguez grazie a un top di seta stile lingerie, il decollete incorniciato da una collana di diamanti e smeraldi. E un dettaglio fuori posto. Dalla giacca lasciata aperta si vede chiaramente l’etichetta lasciata attaccata.