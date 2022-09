Crolla una strada nel cuore di Napoli, famiglie costrette ad evacuare

Disposta l’evacuazione di alcuni residenti in via Montessori, traversa di via Manzoni. Il manto stradale, in seguito alle forti piogge degli ultimi giorni, ha iniziato a cedere, scoperchiando la strada. Ciò ha rivelato che, dopo pochi metri di profondità, si apre un salto nel vuoto di parecchi metri. Una voragine che è andata via via allargandosi, rendendo necessario l’intervento delle autorità. Attualmente si stanno avvicendando sul posto le pattuglie della Polizia Municipale unità operative Chiaia, capitanate dal comandante Sabina Pagnano, insieme alla Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.

Crolla un pezzo di strada, famiglie evacuate

Si prevedono disagi per la viabilità, poiché la strada porta su via Manzoni e, chiuso il passaggio, sarà necessario proseguire su vico Villanova, consentendo il passaggio ad una macchina alla volta. Ciò creerà non pochi problemi ai residenti. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, sembrerebbe essere seriamente danneggiato anche il sistema di fognature.

Dagli archivi di Internapoli.it del 12/07/2022

Una voragine si è aperta, nella prima mattinata di oggi, in via Posillipo 77 a Napoli, nei pressi dell’ingresso di uno stabile.

A Posillipo salta una condotta idrica e provoca una voragine nell’asfalto

Il bilancio è di due persone rimaste lievemente ferite, più un agente che ha cercato di soccorrere le vittime. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato oltre alla polizia municipale e ai sanitari del 118. Secondo una prima verifica, a causare il cedimento del manto stradale sarebbe stata una condotta idrica. Questa, per un danno non notato, sarebbe saltata causando così la voragine.

I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche necessarie

Al momento sono in corso tutte le verifiche del caso da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco. Tuttavia, dai primi accertamenti, sembrerebbe che il fabbricato, che ospita 28 famiglie, comunque non dovrebbe essere evacuato. L’area è stata transennata e messa in sicurezza. Il cedimento ha causato problemi anche ad altri servizi che interessano l’intera zona.