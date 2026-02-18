Cuore nuovo per il bimbo trapiantato al Monaldi: “Solo 10% di riuscita”

Ci sarebbe soltanto «il 10% di riuscita» e «l’unico disposto ad operare il bambino è il chirurgo che lo ha già operato». Lo ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, che assiste la famiglia del piccolo sottoposto lo scorso 23 dicembre a un trapianto di cuore poi risultato lesionato. Il legale ha spiegato che «attualmente il bambino è sveglio, ora è presente tutto il team dei luminari a valutare al letto del paziente, però in questo momento Domenico è sveglio, quindi la mamma è fuori perché a livello neurologico la presenza della madre credo che possa agitarlo».

Per quanto riguarda la disponibilità di un nuovo organo, ha aggiunto: «Mi risulta che nella lista d’attesa per il trapianto di questo nuovo cuore ci siano anche altri tre bambini, ma all’interno del suo gruppo sanguigno è il primo in lista. Pare che questo cuore sia compatibile anche con altri gruppi sanguigni, però l’analisi che fanno oggi i medici è di capire se fare un nuovo trapianto di cuore, poi, viste le condizioni generali del bambino, lo salvi davvero».

PUBBLICITÀ

«Dal bollettino del Monaldi – ha aggiunto il legale – si apprende che stanno valutando soltanto la trapiantabilità e ci tengono a chiarire che questo lasso di tempo non sta compromettendo l’organo del donatore, ma la compatibilità non è in discussione. Se dovesse arrivare il cuore, la mamma è d’accordo al nuovo trapianto. Indipendentemente dal parere di questo team di esperti, dovrà poi dare il via libera il centro nazionale trapianti. Ma gli altri chirurghi presenti oggi non sono disponibili a partecipare a un’operazione».