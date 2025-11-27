PUBBLICITÀ
Da Caserta a Barcellona, il giallo sulla morte di Rocco Amato

Rocco Amato è stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell’Eixample di Barcellona. Il giovane di Francolise, era scomparso da alcuni giorni. Lo confermano all’ANSA fonti diplomatiche. Il ritrovamento del corpo del giovane é avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ha avviato un’indagine sulla morte. Il consolato generale d’Italia a Barcellona assiste dal primo momento i genitori del 28enne, assistiti da un legale, e che hanno raggiunto la citta catalana.

Il cordoglio di Francolise per Rocco

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si uniscono, profondamente commossi, al dolore delle famiglie Amato–Miraglia per la scomparsa del caro Rocco. Quando la vita di un giovane si interrompe così presto, l’intera comunità viene attraversata da un dolore che lascia senza parole. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza sincera di tutta la comunità“.

