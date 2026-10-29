Da Secondigliano al podio mondiale, Andrea Faeta si conferma ai vertici dell’hairstyling

PUBBLICITÀ

La passione di solito nasce come un fuoco interiore. Una molla che scatta, che indirizza una vita. Altre volte la si può ereditare. Un’eredità di prestigio è senza dubbio quella di Andrea Faeta, hairstyling di Secondigliano che ha conquistato nelle scorse settimane la medaglia d’argento alla 𝗢𝗠𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟲, uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel settore dell’acconciatura professionale. L’edizione di quest’anno ha segnato l’importante traguardo degli 80 anni di OMC, riunendo il talento e la creatività dei migliori professionisti a livello globale. Il secondo posto per Andrea Faeta è arrivato nella categoria curly cut. La competizione si è svolta in quella ‘cornice’ prestigiosa e di classe che è Parigi l’11 e il 12 ottobre scorso, con la partecipazione di professionisti provenienti da 55 Paesi di tutto il mondo, riuniti per confrontarsi nelle diverse discipline dell’hairstyling. Una coppa del mondo vera e propria che premia ogni anno i talenti più cristallini della disciplina. E di talento Andrea Faeta ha dimostrato che ne ha da vendere. Due anni fa ha infatti conquistato la coppa del mondo a squadre vincendo due medaglie, quella d’oro e quella di bronzo.

Da Secondigliano al tetto del mondo

Il nuovo prestigioso riconoscimento parigino certifica una crescita esponenziale del talento di Secondigliano che ha iniziato sotto l’ala del padre Pasquale, un mentore, una guida esperta nonché punto di riferimento per Andrea anche se intransigente sul lavoro ma ‘aperto’ al ‘nuovo corso’ del mondo dei coiffeur e alle nuove tendenze e richieste dei clienti. Una ‘freschezza’ che si nota entrando nel loro locale ‘Faeta concept salon’ in via Fosso del Lupo, un ambiente giovanile ed accogliente dove la ‘tradizione’ si sposa con il nuovo modo di concepire l’hairstyling e la cura della barba. Un ambiente che è sprone e fonte di ispirazione per Andrea:«Qui ho iniziato a muovere i primi passi, ho iniziato per curiosità poi man mano è cresciuta in me una vera e propria passione e adesso sono concentrato sul lavoro h24, cerco sempre nuove fonti di ispirazioni, metodi per migliorare il salone e per accrescere il grado di soddisfazione del cliente che per noi resta centrale. Del mio lavoro mi piace l’empatia che si crea con chi si affida a noi, il barbiere oltre a curare la persona deve infatti occuparsi anche un po’ dello stato d’animo e della personalità dei clienti che sono ogni anno che passa sempre più esigenti, più aggiornati sulle mode del momento. E’ un lavoro che parte dalla testa e poi passa dalle nostre mani. In questi anni abbiamo ampliato la gamma dei servizi per la clientela come la prenotazione tramite app che rappresenta un modo flessibile e smart per soddisfare i clienti senza intasare il salone e senza sovrapporre i turni». Linea condivisa appieno da Pasquale che segue il figlio con sguardo fiero e cuore colmo di orgoglio:«Tra i due io sono quello più puntiglioso ma credo che adesso per Andrea sia il momento di seminare, di non fermarsi e di dare sempre di più. Sono testimone diretto della sua crescita, dei suoi miglioramenti costanti e il fatto che in due anni abbia raggiunto il podio due volte della Omc World Cup dimostra che la costanza premia e che la volontà unita alla passione alla fine è l’elemento essenziale per i trionfi. Io appartengo ad un’altra generazione e so che solo con sacrificio e tenacia si possono raggiungere determinati obiettivi. Allo stesso tempo credo nei giovani e infatti ho sempre lasciato a mio figlio ampio spazio soprattutto per far sviluppare le sue idee che hanno contribuito alla crescita del nostro salone. I suoi risultati professionali non sono altro che la naturale evoluzione della sua personalità e del suo modo di intendere la barberia e il rapporto con i clienti. Mi fa piacere poi vedere che il nostro lavoro viene apprezzato dai tanti che frequentano il nostro negozio, mi rende orgoglioso pensare che il successo di Andrea porti lustro alla nostra Secondigliano che viene citata per l’affermazione di giovani che si dedicano al loro lavoro e portano in alto la loro professionalità».

PUBBLICITÀ

L’hairstyling che verrà: tra creatività, innovazione e rispetto della tradizione

Da Secondigliano agli Champs Elysees, in due anni dunque Andrea Faeta ha conquistato il tetto del mondo portando a casa ben due medaglie che attestano un talento che sboccia, un talento che si afferma, un talento che si conferma. Quest’anno Andrea si è cimentato nella categoria curly cut, quella inerente l’acconciatura di capelli ricci: si tratta di una prova che richiede non soltanto un’eccellente padronanza stilistica, ma anche spiccata sensibilità artistica, precisione, inventiva e un particolare gusto nella cura dei volumi e delle linee. Qualità che i giudici internazionali hanno riconosciuto ad Andrea nel combinato delle due gare che compongono questa prova. Una vetrina importante per Andrea che però resta con i piedi per terra consapevole che solo il contatto ‘diretto’ con il cliente rappresenta il fulcro di questo mestiere:«Competizione come questa aiutano a crescere, a interfacciarci con realtà e personalità diverse. Bisogna unire equilibrio, proporzione, armonia e precisione. Uno stile vincente può essere moderno, ma deve rispettare la forma della testa, la scatola cranica, la conformazione fisica. È la disciplina che trasforma la creatività, le do’ forma, plasma il gusto. Quello che ho imparato in queste gare è che l’hairstylist che verrà è colui che sa coniugare creatività e tradizione e sguardo sul futuro. Dietro i pochi minuti di pedana dedicati alle singole prove si nascondono mesi di preparazione rigorosa, studio delle geometrie e continue simulazioni. Il nostro mestiere è interessante proprio per questo, perché continua ad evolversi tenendo ben presenti quali siano le proprie radici». Un discorso di grande maturità e consapevolezza, non comune in un ragazzo di 25 anni. Lo stesso che ha portato la sua arte da Secondigliano sul tetto del mondo.

Account Instagram

https://www.instagram.com/faeta_conceptsalon?srtk=MWx2Z2VxYjl0Y2Q1NA==

https://www.instagram.com/faetabarber_?rpxt=YnlweW9lbmx4bnM3

Account Tik Tok

tiktok.com/conceptsalonfaeta