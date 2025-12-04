Dal villaggio di Harry Potter alla pista di pattinaggio: il cartellone del Natale a Giugliano

PUBBLICITÀ

È tutto pronto per gli eventi del cartellone natalizio a Giugliano. “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025” è il titolo di una rassegna che unisce musica, teatro, laboratori per bambini, mostre, animazione nelle strade e tanti altri eventi culturali, sociali e ricreativi, che coinvolgeranno i cittadini del centro ma anche della fascia costiera.

Si inizia il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie cittadine con performance dei Mr. Hyde il 6 dicembre alle 18.30. Nei giorni seguenti, in piazza Matteotti, si terranno gli spettacoli di noti artisti nazionali come Ciro Ceruti, I Ditelo Voi, le Ebbanesis, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, mentre Gianfranco Gallo terrà un recital alla Chiesa delle Concezioniste.

PUBBLICITÀ

Di grande rilevanza anche il villaggio di Harry Potter e quello del Grinch presso il primo circolo didattico, nonché Candyland – il villaggio delle Caramelle, in fascia costiera, con attività dedicate a tutti i bambini.

La vigilia di Natale piazza Matteotti si animerà con il tradizionale brindisi prenatalizio anche grazie alla musica di Gabriele Esposito. Sempre in piazza Matteotti, il pomeriggio del 31 dicembre ci si scambierà gli auguri per l’inizio del nuovo anno con la simpatia di Tony Tammaro.

Per tutto il periodo, poi, sarà possibile divertirsi pattinando sulla pista di pattinaggio che sarà montata nei pressi di piazza Gramsci. Numerose, poi, le iniziative messe in campo dai commercianti di tutta la città per animare strade e piazze.

Il cartellone è stato fortemente voluto dal sindaco Diego Nicola D’Alterio, dall’assessore alla cultura e agli eventi Marco Sepe, dall’assessore alle politiche sociali Bianca Sepe, dall’assessore al commercio Alfonso Sequino. La direzione artistica è affidata al dirigente Michele M. Ippolito. Il programma completo è disponibile sulla homepage del sito del Comune.

“Quest’anno – dichiara il sindaco D’Alterio – Giugliano si veste di luce, tradizione e comunità: la città non aveva mai visto un programma così ricco. Il cartellone di eventi natalizi che abbiamo costruito è un invito a vivere la città, a riscoprire i suoi luoghi e a sentirsi parte di una comunità viva e accogliente. Abbiamo voluto dare spazio a tutte le anime di Giugliano: alle famiglie, ai bambini, ai giovani, alle associazioni, alle parrocchie, agli artisti e ai commercianti. Questo Natale sarà fatto di musica, presepi, mercatini, laboratori, spettacoli e solidarietà. Un programma condiviso, perché solo insieme possiamo trasformare il nostro territorio in un luogo in cui è bello restare e tornare. Grazie a tutti coloro che, con passione, stanno contribuendo a rendere possibile tutto questo”.

Per l’assessore Marco Sepe “il Natale a Giugliano sarà un momento di bellezza, tradizione e partecipazione. Abbiamo costruito un programma che valorizza le energie culturali del territorio e che vuole parlare a tutte le generazioni. Sarà una festa della comunità, nei luoghi della nostra identità”.

Il programma completo

6 dicembre

Accensione delle luminarie cittadine, performance dei Mr. Hyde – Piazza Annunziata, ore 18.30

7 dicembre

• Inaugurazione mostra collettiva “Restoration” – Chiesa della Maddalena, ore 10

• Live Painting dei writers Smok e Lobo – piazza Matteotti, ore 10.30

8 dicembre

• Live Painting con Zeus40 & Teso – piazza Matteotti, ore 10.30

• Animazione in piazza Cristoforo Colombo, ore 10-13 e 16-18

• Il circo di Natale, spettacoli nel centro cittadino dalle 18

• Concerto Gospel – piazza Matteotti, ore 18

• Mostre d’arte presepiale e percorsi tematici sacri (fino al 21 dicembre) – vari luoghi cittadini, ore 10-12

9-12-21-28 dicembre

Gli eroi del Natale, laboratori e raccolta fondi per l’Ospedale Pausillipon – Chiesa della Maddalena, ore 10-19

11 dicembre

Concerto di Natale con la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band e gli alunni dell’IC Basile-De Filippo – Collegiata Santa Sofia, ore 17

12 dicembre

• Film “Quanto costa o’ bene” – Auditorium Biblioteca, ore 11

• Concerto natalizio – chiesa di Sant’Anna, ore 19

13-14 dicembre

Mostra di Laura Niola – Chiesa di San Rocco, dalle 18.30 del 13

13 dicembre

• Animazione e parata natalizia in corso Campano, ore 17-20

• Accensione albero e arrivo di Babbo Natale – piazzetta Mancini, ore 17

• Villaggio di Babbo Natale – Parco Liternum, ore 10-13.30

14 dicembre

• Villaggio di Babbo Natale – Parco Liternum, ore 10-13.30

• Animazione e parata natalizia in piazza Matteotti, ore 10-13

• Spettacolo “A mandragola e Capodimonte” – Teatro Don Vitale (via Staffetta), ore 18.30

• Spettacolo musicale Damakà e Picari Ensemble – chiesa di San Giovanni, ore 19

• Raduno d’auto d’epoca – corso Campano, ore 9-13

Dal 12 al 28 dicembre

Pista di pattinaggio – Giardini I Circolo Didattico, piazza Gramsci, ore 10-13 e 15-21

12-13-14 dicembre

Villaggio di Harry Potter – Giardini I Circolo Didattico, piazza Gramsci, ore 10.30-13.30 e 16.30-19

15-31 dicembre

Mostra documentaria “Nicola Cacciapuoti” – Ex Chiesa della Maddalena, ore 10-19

15-16-17 dicembre

Musica in Corso – Chiesa della Maddalena, ore 18

17 dicembre

• Concerto di Natale – Chiesa di San Nicola, ore 11

• “Shit Life”, spettacolo di Ciro Ceruti – piazza Matteotti, ore 21

18 dicembre

• Spettacolo “I Ditelo Voi” – piazza Matteotti, ore 21

• Spettacolo per bambini “Il Grinch e Babbo Natale” – Teatro Don Vitale, ore 10 con repliche

19 dicembre

• Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare – piazza Matteotti, ore 21

• Concerto musicale Minerva – Chiesa della Maddalena, ore 19

• Esibizione allievi Accademia Il Principe – Teatro Don Vitale, ore 19.30

• “Babbo Natale smemorato” – Auditorium Don Vitale, ore 9.30-10.30-11.30

• Villaggio del Grinch (fino al 21 dicembre) – piazza Gramsci, ore 10.30-13.30 e 16.30-19

19-23 dicembre

Mercatini di Natale – piazza Gramsci, ore 8.30-20.30

20 dicembre

• Spettacolo teatrale “Ladri di nasce & Giulietta e prena” – Biblioteca comunale, ore 20

• Animazione e parata natalizia in piazza Annunziata, ore 17-20

• Spettacolo “Babbo Natale smemorato” – Chiesa delle Concezioniste, ore 10

• Concerto del pianista Geremia Bruno – Chiesa della Maddalena, ore 18.30

• Performance dai balconi “Illumina il Natale” – centro cittadino dalle 18

• Parata natalizia in via Ripuaria, ore 10-13

• Mercatini di Natale (20-23 dicembre) – piazza Matteotti, ore 8.30-20.30

21 dicembre

• Animazione e parata natalizia in corso Campano, ore 10-13

• Spettacolo “Sogno di una notte di mezza sbornia” – Biblioteca comunale, ore 20

• Talk con Peppe Lanzetta – Chiesa delle Concezioniste, ore 19.30

• Concorso “Una capanna per Gesù” – Chiesa di San Nicola, ore 10

• Concerto Julia Burduli – Santa Famiglia Lago Patria, ore 10.30

• Spettacolo bambini ACR – Chiesa Santa Sofia, ore 17.30

• Spettacolo “Mary Poppins” – Teatro Don Vitale, ore 17.30

22 dicembre

Concerto “A World of Peace” – Chiesa della Maddalena, ore 18

23 dicembre

Concerto di Natale – Chiesa di Santa Sofia, ore 19

24 dicembre

Brindisi di Natale con Gabriele Esposito – piazza Matteotti, ore 17

26 dicembre

Spettacolo “Galanterie” – Auditorium Don Vitale, ore 21

27 dicembre

• Spettacolo “Rimango Basile” – Auditorium Don Vitale, ore 21

• Parata natalizia in piazza Gramsci e corso Roma, ore 17-20

• Concerto con il coro polifonico Pina Mottola – Chiesa di San Nicola, ore 19

• Candyland, villaggio delle caramelle (27-29 dicembre) – piazza San Luca, ore 10.30-13.30 e 16.30-19

28 dicembre

Concerto Accademia Liliarum – Chiesa Santa Sofia, ore 19

29 dicembre

Concerto trio Di Gioia/Avallone/Ruggiero – Chiesa delle Concezioniste, ore 19

30 dicembre

Recital di Gianfranco Gallo – Chiesa delle Concezioniste, ore 21

31 dicembre

Brindisi di Capodanno con Tony Tammaro – piazza Matteotti, ore 16.30

2 gennaio

Concerto di K. Goodman – Chiesa di Santa Sofia, ore 19

4 gennaio

Arrampicata della Befana con la Compagnia dei Folli – piazza Annunziata, ore 18.30

6 gennaio

Concerto dell’Epifania “La Cantata dei Pastori” – Parrocchia Sant’Anna, ore 19.