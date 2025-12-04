PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaDal villaggio di Harry Potter alla pista di pattinaggio: il cartellone del...
Senza categoria

Dal villaggio di Harry Potter alla pista di pattinaggio: il cartellone del Natale a Giugliano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Dal villaggio di Harry Potter alla pista di pattinaggio: il cartellone del Natale a Giugliano
Dal villaggio di Harry Potter alla pista di pattinaggio: il cartellone del Natale a Giugliano
PUBBLICITÀ

È tutto pronto per gli eventi del cartellone natalizio a Giugliano. “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025” è il titolo di una rassegna che unisce musica, teatro, laboratori per bambini, mostre, animazione nelle strade e tanti altri eventi culturali, sociali e ricreativi, che coinvolgeranno i cittadini del centro ma anche della fascia costiera.

Si inizia il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie cittadine con performance dei Mr. Hyde il 6 dicembre alle 18.30. Nei giorni seguenti, in piazza Matteotti, si terranno gli spettacoli di noti artisti nazionali come Ciro Ceruti, I Ditelo Voi, le Ebbanesis, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, mentre Gianfranco Gallo terrà un recital alla Chiesa delle Concezioniste.

PUBBLICITÀ

Di grande rilevanza anche il villaggio di Harry Potter e quello del Grinch presso il primo circolo didattico, nonché Candyland – il villaggio delle Caramelle, in fascia costiera, con attività dedicate a tutti i bambini.

La vigilia di Natale piazza Matteotti si animerà con il tradizionale brindisi prenatalizio anche grazie alla musica di Gabriele Esposito. Sempre in piazza Matteotti, il pomeriggio del 31 dicembre ci si scambierà gli auguri per l’inizio del nuovo anno con la simpatia di Tony Tammaro.

Per tutto il periodo, poi, sarà possibile divertirsi pattinando sulla pista di pattinaggio che sarà montata nei pressi di piazza Gramsci. Numerose, poi, le iniziative messe in campo dai commercianti di tutta la città per animare strade e piazze.

Il cartellone è stato fortemente voluto dal sindaco Diego Nicola D’Alterio, dall’assessore alla cultura e agli eventi Marco Sepe, dall’assessore alle politiche sociali Bianca Sepe, dall’assessore al commercio Alfonso Sequino. La direzione artistica è affidata al dirigente Michele M. Ippolito. Il programma completo è disponibile sulla homepage del sito del Comune.

“Quest’anno – dichiara il sindaco D’AlterioGiugliano si veste di luce, tradizione e comunità: la città non aveva mai visto un programma così ricco. Il cartellone di eventi natalizi che abbiamo costruito è un invito a vivere la città, a riscoprire i suoi luoghi e a sentirsi parte di una comunità viva e accogliente. Abbiamo voluto dare spazio a tutte le anime di Giugliano: alle famiglie, ai bambini, ai giovani, alle associazioni, alle parrocchie, agli artisti e ai commercianti. Questo Natale sarà fatto di musica, presepi, mercatini, laboratori, spettacoli e solidarietà. Un programma condiviso, perché solo insieme possiamo trasformare il nostro territorio in un luogo in cui è bello restare e tornare. Grazie a tutti coloro che, con passione, stanno contribuendo a rendere possibile tutto questo”.

Per l’assessore Marco Sepe “il Natale a Giugliano sarà un momento di bellezza, tradizione e partecipazione. Abbiamo costruito un programma che valorizza le energie culturali del territorio e che vuole parlare a tutte le generazioni. Sarà una festa della comunità, nei luoghi della nostra identità”.

Il programma completo 

6 dicembre
Accensione delle luminarie cittadine, performance dei Mr. HydePiazza Annunziata, ore 18.30

7 dicembre
Inaugurazione mostra collettiva “Restoration”Chiesa della Maddalena, ore 10
Live Painting dei writers Smok e Lobopiazza Matteotti, ore 10.30

8 dicembre
Live Painting con Zeus40 & Tesopiazza Matteotti, ore 10.30
Animazione in piazza Cristoforo Colombo, ore 10-13 e 16-18
Il circo di Natale, spettacoli nel centro cittadino dalle 18
Concerto Gospelpiazza Matteotti, ore 18
Mostre d’arte presepiale e percorsi tematici sacri (fino al 21 dicembre) – vari luoghi cittadini, ore 10-12

9-12-21-28 dicembre
Gli eroi del Natale, laboratori e raccolta fondi per l’Ospedale PausilliponChiesa della Maddalena, ore 10-19

11 dicembre
Concerto di Natale con la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band e gli alunni dell’IC Basile-De FilippoCollegiata Santa Sofia, ore 17

12 dicembre
• Film “Quanto costa o’ bene”Auditorium Biblioteca, ore 11
Concerto nataliziochiesa di Sant’Anna, ore 19

13-14 dicembre
Mostra di Laura NiolaChiesa di San Rocco, dalle 18.30 del 13

13 dicembre
Animazione e parata natalizia in corso Campano, ore 17-20
Accensione albero e arrivo di Babbo Natalepiazzetta Mancini, ore 17
Villaggio di Babbo NataleParco Liternum, ore 10-13.30

14 dicembre
Villaggio di Babbo NataleParco Liternum, ore 10-13.30
Animazione e parata natalizia in piazza Matteotti, ore 10-13
• Spettacolo “A mandragola e Capodimonte”Teatro Don Vitale (via Staffetta), ore 18.30
Spettacolo musicale Damakà e Picari Ensemblechiesa di San Giovanni, ore 19
Raduno d’auto d’epocacorso Campano, ore 9-13

Dal 12 al 28 dicembre
Pista di pattinaggioGiardini I Circolo Didattico, piazza Gramsci, ore 10-13 e 15-21

12-13-14 dicembre
Villaggio di Harry PotterGiardini I Circolo Didattico, piazza Gramsci, ore 10.30-13.30 e 16.30-19

15-31 dicembre
Mostra documentaria “Nicola Cacciapuoti”Ex Chiesa della Maddalena, ore 10-19

15-16-17 dicembre
Musica in CorsoChiesa della Maddalena, ore 18

17 dicembre
Concerto di NataleChiesa di San Nicola, ore 11
“Shit Life”, spettacolo di Ciro Cerutipiazza Matteotti, ore 21

18 dicembre
• Spettacolo “I Ditelo Voi”piazza Matteotti, ore 21
Spettacolo per bambini “Il Grinch e Babbo Natale”Teatro Don Vitale, ore 10 con repliche

19 dicembre
Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolarepiazza Matteotti, ore 21
Concerto musicale MinervaChiesa della Maddalena, ore 19
Esibizione allievi Accademia Il PrincipeTeatro Don Vitale, ore 19.30
“Babbo Natale smemorato”Auditorium Don Vitale, ore 9.30-10.30-11.30
Villaggio del Grinch (fino al 21 dicembre) – piazza Gramsci, ore 10.30-13.30 e 16.30-19

19-23 dicembre
Mercatini di Natalepiazza Gramsci, ore 8.30-20.30

20 dicembre
• Spettacolo teatrale “Ladri di nasce & Giulietta e prena”Biblioteca comunale, ore 20
Animazione e parata natalizia in piazza Annunziata, ore 17-20
Spettacolo “Babbo Natale smemorato”Chiesa delle Concezioniste, ore 10
Concerto del pianista Geremia BrunoChiesa della Maddalena, ore 18.30
Performance dai balconi “Illumina il Natale” – centro cittadino dalle 18
Parata natalizia in via Ripuaria, ore 10-13
Mercatini di Natale (20-23 dicembre) – piazza Matteotti, ore 8.30-20.30

21 dicembre
Animazione e parata natalizia in corso Campano, ore 10-13
• Spettacolo “Sogno di una notte di mezza sbornia”Biblioteca comunale, ore 20
Talk con Peppe LanzettaChiesa delle Concezioniste, ore 19.30
Concorso “Una capanna per Gesù”Chiesa di San Nicola, ore 10
Concerto Julia BurduliSanta Famiglia Lago Patria, ore 10.30
Spettacolo bambini ACRChiesa Santa Sofia, ore 17.30
Spettacolo “Mary Poppins”Teatro Don Vitale, ore 17.30

22 dicembre
Concerto “A World of Peace”Chiesa della Maddalena, ore 18

23 dicembre
Concerto di NataleChiesa di Santa Sofia, ore 19

24 dicembre
Brindisi di Natale con Gabriele Espositopiazza Matteotti, ore 17

26 dicembre
Spettacolo “Galanterie”Auditorium Don Vitale, ore 21

27 dicembre
• Spettacolo “Rimango Basile”Auditorium Don Vitale, ore 21
Parata natalizia in piazza Gramsci e corso Roma, ore 17-20
Concerto con il coro polifonico Pina MottolaChiesa di San Nicola, ore 19
Candyland, villaggio delle caramelle (27-29 dicembre) – piazza San Luca, ore 10.30-13.30 e 16.30-19

28 dicembre
Concerto Accademia LiliarumChiesa Santa Sofia, ore 19

29 dicembre
Concerto trio Di Gioia/Avallone/RuggieroChiesa delle Concezioniste, ore 19

30 dicembre
Recital di Gianfranco GalloChiesa delle Concezioniste, ore 21

31 dicembre
Brindisi di Capodanno con Tony Tammaropiazza Matteotti, ore 16.30

2 gennaio
Concerto di K. GoodmanChiesa di Santa Sofia, ore 19

4 gennaio
Arrampicata della Befana con la Compagnia dei Follipiazza Annunziata, ore 18.30

6 gennaio
Concerto dell’Epifania “La Cantata dei Pastori”Parrocchia Sant’Anna, ore 19.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati