Tragedia improvvisa a Scampia, papà Daniele muore a soli 35 anni

Un tragedia improvvisa ha sconvolto il quartiere di Scampia: Daniele De Martino è morto a soli 35 anni. Il giovane papà lavorava al Bar Tabacchi Monterosa che gli ha dedicato un post di cordoglio: “Si stringe intorno al dolore della grande famiglia del Bar Tabacchi Scampia per la scomparsa prematura di un RAGAZZO D’ORO.. che la terra ti sia lieve Daniele de Martino. Davide Virgilio Ester Virgilio le più sentite condoglianze“. Il giovane barista lascia figli piccoli e la compagna.

LE ALTRE DEDICHE PER DANIELE

“Riposa in pace amico mio eri sempre così gentile e disponibile specialmente con mio nonno a pensare che ci siamo scritti solamente pochi giorni fa“, scrive l’amico Gianni. Parole di cordoglio sono state espresse anche da Lorenzo: “No dio non è possibile che fai campare gente di m*e ti chiami a persone perbene un ragazzo pieno di vita un grande papà un grande amico nu frat Brav gentile umano no dio mi devi spiegare perché!!!!!!!!!! Ciao fratm

Daniele de Martino Riposa in pace Non ci posso pensare dio no fai le cose giuste!!!!!!“.

“E’ venuto a mancare Daniele de Martino dipendente del bar tabacchi della municipalità. Un amico, un gran lavoratore, un padre di famiglia. Ci hai lasciato basiti e senza parole, una morte improvvisa. Con le lacrime agli occhi, ti saluto ADDIO AMICO MIO. Non ci posso credere”, questo il post di Nunzio.

MALORE IN CHIESA, DRAMMA NEL CASERTANO

Tragedia durante la messa del sabato sera di Pasqua a Valle di Maddaloni. Poco prima della funzione religiosa, una persona ha accusato un malore mentre era in chiesa. L’uomo, il 66enne Domenico Natale, si è accasciato a terra improvvisamente. Immediati i soccorsi prima dei fedeli e poi dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri della zione di Valle di Maddaloni appartenenti alla Compagnia di Maddaloni.

I tentativi di rianimazione, però, sono risultati inutili. L’uomo ha perso la vita tra lo sgomento dei presenti al momento del dramma. Il 66enne era molto conosciuto in paese perché era un dipendente comunale che da poco tempo era andato in pensione. Il pm ha provveduto immediatamente a liberare la salma e a riconsegnarla ai familiari per le esequie.