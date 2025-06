De Bruyne è arrivato a Villa Stuart, bagno di folla e cori per il campione belga

PUBBLICITÀ

Ci siamo, finalmente Kevin De Bruyne è arrivato a Villa Stuart. Atterrato all’aeroporto di Fiumicino questa mattina, alle 9:08 con un jet privato, il fuoriclasse belga è stato accolto da una marea di tifosi azzurri che sin dalle prime ore del mattino stanno sostando all’esterno della clinica e ora si appresterà a svolgere le visite mediche di rito.

Dopodiché la firma sul contratto e il via, ufficialmente, all’avventura in maglia Napoli.

PUBBLICITÀ

LEGGI ANCHE – Il profilo di De Bruyne: 22 trofei in carriera, oltre 150 gol e 245 assist

Quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un sogno si è concretizzato: Kevin De Bruyne sarà un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista belga ha dato il suo definitivo ok al trasferimento e si unirà presto alla squadra campione d’Italia. L’ex stella del Manchester City sarà a disposizione di Antonio Conte già per il ritiro estivo, in vista di una stagione in cui il Napoli dovrà difendere lo Scudetto e affrontare l’impegno in Champions League.

I dettagli dell’affare

Come riferito da Matteo Moretto, il Napoli ha proposto all’entourage di De Bruyne un bonus da 10 milioni di euro al momento della firma sul contratto che andrebbe a legarlo al Napoli per le prossime stagioni tre stagioni. La struttura del suo salario prevede un compenso annuo di 6 milioni di euro per i primi due anni dell’accordo, riducendosi a 5 milioni per un eventuale terzo anno, nel caso l’opzione venga esercitata.

Kevin De Bruyne è uno dei centrocampisti più completi e influenti della sua generazione. Nato il 28 giugno 1991 a Drongen, in Belgio, ha iniziato la sua carriera professionistica al Genk, per poi trasferirsi al Chelsea nel 2012. Dopo esperienze in prestito al Werder Brema e al Wolfsburg, nel 2015 è approdato al Manchester City per circa 76 milioni di euro, diventando un pilastro del club.

Trofei e numeri

Nel corso della sua carriera, De Bruyne ha vinto praticamente tutto: 6 Premier League, 2 Coppe d’Inghilterra, 5 Coppe di Lega, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per club con il Manchester City . È stato anche nominato miglior giocatore della Premier League e inserito più volte nel FIFA FIFPRO World XI.

A oggi, aggiornate a maggio 2025, le statistiche complessive della sua carriera parlano chiaro:

Partite totali: 606

Gol segnati: 157

Assist forniti: 245

Le sue prestazioni nelle principali competizioni sono altrettanto impressionanti:

In Premier League ha collezionato 280 presenze, con 70 gol e ben 118 assist.

In Bundesliga ha giocato 85 partite, firmando 23 reti e 35 assist.

In Champions League ha messo a segno 16 gol e fornito 26 assist in 82 presenze.

Con la maglia della nazionale belga ha superato le 110 presenze, con oltre 30 gol.

L’ultima stagione al City

Nell’ultima stagione con il Manchester City (2024-2025), tra tutte le competizioni, ha registrato 6 gol e 8 assist in 40 partite, con una media di 28 minuti a partita. Numeri che fanno ben sperare per un suo veloce e impattante ambientamento in Serie A.

Gli infortuni nelle ultime stagioni

Nella stagione 2024-25 De Bruyne è rimasto ai box per un totale di 44 giorni, a causa di un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo dalla metà di settembre fino alla fine di ottobre. Un’annata tutto sommato regolare rispetto alla più travagliata stagione 2023-24, in cui il belga è tornato in campo solo a gennaio dopo aver saltato i primi mesi per un problema muscolare alla coscia, che lo ha costretto a uno stop di ben 128 giorni. A marzo, poi, un nuovo piccolo intoppo: uno stiramento all’inguine lo ha fermato per una decina di giorni. Più tranquilla invece l’annata 2022-23, segnata solo da una contusione al piede tra fine aprile e inizio maggio, che lo ha tenuto fuori per poco più di una settimana.

PUBBLICITÀ