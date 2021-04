Altro che Superlega, De Laurentiis voleva organizzare una nuova Serie A: il retroscena

Aurelio De Laurentiis, come già aveva svelato tramite Twitter, non sapeva nulla del progetta Superlega. Per la Serie A, però, è stato lui stesso ad avanzare una proposta: allontanarsi dalla FIGC e creare una organizzazione propria, come in Inghilterra. Dalla richiesta non è passato molto, per l’esattezza 13 giorni. A fare chiarezza al riguardo, è il quotidiano ‘La Repubblica’.

L’idea di Aurelio De Laurentiis

“Certo con molti club il rischio di una tensione è serio. De Laurentiis, ignaro del fatto che il progetto Superlega fosse in dirittura di arrivo, in una commissione in Lega del 12 aprile aperta a tutte le squadre aveva avanzato l’ipotesi di una Serie A slegata dalla Figc, con arbitri propri e un’organizzazione simile alla Premier League. Abbastanza per fare infuriare Gravina”