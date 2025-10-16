De Luca avvisa Fico con una battuta: “A capotavola ci sono sempre io”

PUBBLICITÀ

“Voglio tranquillizzarvi, perché siamo in una fase politica complicata e triste, ma occhio, io controllo. Il capotavola non è alla testa del tavolo ma dove sto seduto io“. Lo ha detto il presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento all’ex base Nato di Bagnoli parlando della successione alla presidenza. “Scherziamo un po’ – ha subito aggiunto De Luca inaugurando il Distretto Campano dell’Audiovisivo – ma questo di Bagnoli è uno degli investimenti che deve andare avanti”.

“Noi non ce ne andiamo alle Seychelles – ha rimarcato il governatore uscente – restiamo qui a pensare a grandi opere per Napoli, dal Faro alla nuova rete degli ospedali. Sono interventi che portano lavoro, tensione, sono scelte politiche che poi creano nuove identità. Questo lavoro deve andare avanti. Le nostre strutture regionali si impegnino per l’eternità. O camminate e andate avanti, altrimenti ci rivediamo a breve, si rischia che se non c’è uno con la frusta ognuno non cammina più. In altre regioni le cose camminano anche da sole, qui senza frusta si fermano”.

“Ho incontrato in questi giorni dei campani che vivono a Torino a Firenze, che mi hanno confermato che abbiamo dato identità e orgoglio a questa Regione che veniva considerata solo per rifiuti e camorra. Oggi guardano noi come rigore amministrativo e correttezza per la rivoluzione democratica che abbiamo fatto e che non è stata semplice in questo territorio”, ha concluso.

Elezioni Regionali, De Luca è sicuro della vittoria: “Rischio lontano”

“Abbiamo fatto tanto di quel lavoro in Campania che mi pare un rischio lontano, diciamo così, quello di perdere le elezioni. Ma per il lavoro che abbiamo fatto noi, non per quello che vedo agitarsi in maniera un po’ fumosa sulla scena politica”. Ha dichiarato il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca sulle prossime elezioni regionali in programma a fine novembre.

Attacco al centrodestra

Inoltre ha lanciato l’ennesimo attacco al centrodestra: “Io non ho ancora capito che diavolo propongono, sono in una situazione da circo equestre, da cabaret se volete. Non abbiamo ancora capito che cosa vogliano fare. Probabile che non vogliano proprio partecipare alla campagna elettorale. Non sarebbe male“.