Detenuto di Caivano muore in carcere, aperta un’indagine

Di Redazione Internapoli
Ieri mattina un detenuto 34enne originario di Maddaloni è stato trovato senza vita all’interno della sua cella nel carcere di Ariano Irpino. Alcuni compagni di cella hanno allertato il personale carcerario, che ha prontamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

All’arrivo dei sanitari del 118, immediatamente attivati dalla centrale operativa di Avellino, non c’era più nulla da fare. Come riporta AvellinoToday il medico di turno ha costatato il decesso del 34enne residente a Caivano. L’amministrazione penitenziaria ha informato l’autorità giudiziaria competente, che ha avviato le indagini per accertare le cause della morte. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Benevento, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Frangipane di Bellizzi, dove verranno eseguiti gli accertamenti medico-legali necessari per fare chiarezza sull’accaduto.

