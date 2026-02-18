Detenuto vandalizza la cella e sale sul tetto del carcere di Avellino

PUBBLICITÀ

Un detenuto, dopo aver scavalcato l’area passaggi, ha raggiunto il tetto del carcere di Avellino. Sono intervenuti gli agenti della Polizia penitenziaria che lo hanno convinto a desistere dalla protesta.

Lo stesso detenuto, poche ore prima, aveva danneggiato arredi e utensili all’interno della propria cella. Anche in questo caso l’intervento del personale ha impedito ulteriori conseguenze. Episodi che, secondo Raffaele Troise, responsabile della Uil-Polizia Penitenziaria, “si inseriscono in un contesto che evidenzia criticità organizzative dovute al sovraffollamento e alla carenza di personale”.

