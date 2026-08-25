Qualiano, oggi i funerali di Silvana D’Alterio: la 72enne uccisa dal West Nile

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Si chiamava Silvana D’Alterio, aveva 72 anni ed era originaria di Qualiano la donna deceduta nel pomeriggio di ieri dopo aver contratto il virus West Nile. La 72enne ha combattuto a lungo contro le conseguenze dell’infezione, che alla fine non le hanno lasciato scampo.

Silvana, secondo quanto riferito, non soffriva di patologie pregresse. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Qualiano, dove la famiglia D’Alterio è conosciuta e radicata da generazioni. A comunicare la scomparsa, nella serata di ieri, è stato il sindaco Raffaele De Leonardis, che attraverso un messaggio sui social ha espresso vicinanza ai familiari della donna.

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Silvana lascia il marito e i figli, oltre a numerosi parenti e conoscenti che oggi si stringeranno attorno alla famiglia nel giorno dell’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati alle 16.30 nella Parrocchia SS. Immacolata di Qualiano, dove è attesa la presenza di numerose persone per accompagnare Silvana nel suo ultimo viaggio.