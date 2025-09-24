PUBBLICITÀ
Dolore a Villaricca per Ivan, fatale l’incidente la notte di Ferragosto

Ha lottato come un leone per un mese, ma le ferite riportate nell’incidente avvenuto la notte di Ferragosto sono state troppo gravi. Villaricca piange la morte di Ivan Mangusi, 30enne. Erano le 4 del mattino del 15 agosto quando Ivan, per cause ancora da accertare, è sbandato con la moto andando a sbattere contro la rotonda dell’Auchan tra Giugliano e Villaricca.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, per un mese è stato in coma all’ospedale di Giugliano, ieri il suo cuore ha smesso di battere. La sua salma è all’obitorio del nosocomio giuglianese dove è stata sequestrata per l’esecuzione dell’autopsia, dopodichè saranno celebrati i funerali. Ivan era un ragazzo generosi, un gran lavoratore. Aveva infatti un panicifio a Villaricca in via Enrico Fermi, che gestiva con cura e amore. La sera del 15 agosto andò via prima dal falò con gli amici perché il giorno dopo avrebbe dovuto lavorare, ma nella sua città non ha fatto più ritorno.

