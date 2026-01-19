Dolore ad Aversa per Giovanni Sagliocco, trovato senza vita in casa

PUBBLICITÀ

Lutto ad Aversa, colpita da una perdita che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. Nelle ultime ore è venuto a mancare Giovanni Sagliocco, scomparso a soli 44 anni. L’uomo, originario di Aversa, è stato trovato privo di vita all’interno di un’abitazione in via Cappella, nel comune di Castel Campagnano, in provincia di Benevento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

La notizia si è rapidamente diffusa sia ad Aversa che a Castel Campagnano, suscitando grande commozione. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona gentile, solare e sempre pronta a scherzare, capace di farsi voler bene da tutti. I funerali si sono svolti questa mattina alle ore 9, nella chiesa di Santa Maria La Nova ad Aversa, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia per accompagnare Giovanni nel suo ultimo viaggio e rendergli omaggio con affetto e rispetto.

