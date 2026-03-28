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Dramma nel Napoletano, padre accoltella figlio durante la lite

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma nel Napoletano, padre accoltella figlio durante la lite
Dramma nel Napoletano, padre accoltella figlio durante la lite
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Una discussione nata per divergenze sulla gestione della casa, gli orari di uscita e rientro, l’organizzazione della propria vita. E degenerata in una coltellata all’addome, con interessamento dell’intestino.

Dramma nel Napoletano, padre accoltella figlio durante la lite

A Striano un uomo di 65 anni, di nazionalità bulgara, ha ferito con un coltello il figlio di 43 anni ed è stato arrestato dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, coordinati dal luogotenente Angelo Cardone, intervenuti sul posto.

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Il fatto è accaduto la notte scorsa in via Roberto Serafino: a dare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno udito le grida del giovane accoltellato. I militari hanno trovato l’aggressore con in mano ancora il coltello (lama di circa 20 centimetri) e il figlio riverso a terra in una pozza di sangue.

Ricoverato all’ospedale di Sarno, il 43enne è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita, mentre suo padre è stato portato in carcere.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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