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Dramma sull’Asse Mediano a Sant’Antimo, si sente male alla guida e muore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Dramma sull'Asse Mediano a Sant'Antimo, si sente male alla guida e muore
Dramma sull'Asse Mediano a Sant'Antimo, si sente male alla guida e muore
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Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sull’Asse Mediano. Un automobilista è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida.

Dramma sull’Asse Mediano a Sant’Antimo, si sente male alla guida e muore

L’episodio è avvenuto poco prima delle 14, nei pressi dello svincolo Acerra-Afragola. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avvertito un malessere riuscendo comunque ad accostare la propria vettura.

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Dopo aver fermato il veicolo avrebbe provato a scendere dall’abitacolo, ma si è improvvisamente accasciato. Alcuni automobilisti di passaggio, accortisi della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Grumo Nevano. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La presenza dei mezzi di emergenza ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’Asse Mediano. Gli accertamenti serviranno a definire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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