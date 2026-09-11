Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sull’Asse Mediano. Un automobilista è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida.
Dramma sull’Asse Mediano a Sant’Antimo, si sente male alla guida e muore
L’episodio è avvenuto poco prima delle 14, nei pressi dello svincolo Acerra-Afragola. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avvertito un malessere riuscendo comunque ad accostare la propria vettura.
Dopo aver fermato il veicolo avrebbe provato a scendere dall’abitacolo, ma si è improvvisamente accasciato. Alcuni automobilisti di passaggio, accortisi della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Grumo Nevano. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
La presenza dei mezzi di emergenza ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’Asse Mediano. Gli accertamenti serviranno a definire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.