Drammatico incidente sulla Statale, morto padre e le figlie di 14 e 8 anni: grave la madre

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È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel Reggino. A perdere la vita sono stati un uomo di 53 anni e le sue due figlie, di 14 e 8 anni. Gravemente ferita anche la moglie dell’uomo e madre delle bambine, trasferita in codice rosso all’ospedale di Polistena, dove è ricoverata in terapia intensiva.

L’incidente si è verificato intorno alle 6, all’altezza del chilometro 3,200, lungo la carreggiata in direzione Rosarno. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo e per il padre e le due figlie non c’è stato nulla da fare: sono morti sul posto. La donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

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Secondo quanto riportato da Telemia, le vittime sono Vincenzo Loccisano, 53 anni, Maria Sophie, 14 anni, e Grace Fatima, 8 anni. La famiglia viveva a Prisdarello, frazione di Gioiosa Ionica, e sarebbe stata in viaggio nelle prime ore del mattino per una vacanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Carabinieri e Polizia stradale. Gli investigatori stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello schianto e chiarire le cause che hanno portato all’impatto frontale.