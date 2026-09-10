Trovati con fumogeni e un martello dopo Napoli-Arsenal, arrestati 2 giovani

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Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne e un 23enne per il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. I due sono stati inoltre denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio Diego Armando Maradona, durante le fasi di deflusso dei tifosi ospiti al termine della partita.

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I Falchi della Squadra Mobile hanno notato i due giovani, vestiti di scuro e con il volto travisato, mentre si trovavano a bordo di uno scooter. Insospettiti dal loro comportamento, i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo.

Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato i due in possesso di fumogeni industriali, che sarebbero stati nascosti all’interno degli indumenti. Nel vano sottosella dello scooter, invece, è stato rinvenuto un martello.

Alla luce di quanto accertato, il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dei due giovani, mentre per entrambi è scattata anche la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.