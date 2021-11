Erano stati arrestati lo scorso gennaio dai Falchi della squadra mobile. Gli agenti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, avevano in via Calata Capodichino, nei pressi del Parco Mazzini, un viavai di persone che si avvicinavano alla guardiola di un palazzo e consegnavano banconote in cambio di qualcosa. I poliziotti, una volta avvicinatisi, bloccarono cinque persone trovando in un gabbiotto 186 involucri contenenti complessivamente 71 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga e 205 euro. In manette finirono il 32enne Nicola Botta e il 30enne Davide Acanfora. I due hanno ottenuto una condanna a quattro anni di reclusione da scontare ai domiciliari. Botta era difeso dall’avvocato Salvatore D’Antonio mentre Acanfora da Domenico Dello Iacono e Gaetano Inserra.

