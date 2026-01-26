PUBBLICITÀ
Droga in casa a Marano, nuova scarcerazione per il custode 42enne

Alfonso D'Arco
Non basta trovargli droga in casa. Francesco Barra, 42enne di Marano, nonostante il ritrovamento è stato nuovamente arrestato e subito scarcerato. I Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 42enne dove hanno rinvenuto 104 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 3,3 kg e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’attività d’indagine esperita ha consentito agli agenti di scoprire un vero e proprio mercato online. L’attività illecita, infatti, avveniva attraverso un canale social dove la sostanza stupefacente veniva pubblicizzata e venduta, eliminando, così, i rischi legati al momento di consegna della droga tra venditore e acquirente.

Il precedente arresto

Nonostante le pesanti accuse durante l’udienza di convalida, grazie alle argomentazioni del suo legale Rocco Maria Spina, Barra è stato nuovamente scarcerato. Un copione già visto lo scorso novembre quando il 42enne fu bloccato a bordo di un’autovettura ai Colli Aminei. All’interno dell’autovettura, furono rinvenuti 4 involucri di marijuana del peso di circa 20 grammi.

Gli agenti del commissariato Arenella effettuarono poi un controllo nell’abitazione a Marano, dove trovarono 97 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 995 grammi, 86 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 707 grammi, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Quantitativo che non bastò, allora come oggi, a farlo rimanere in carcere, Barra infatti dopo 48 ore era già libero

