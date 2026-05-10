Droga con il drone verso il carcere a Scampia, Giuseppe Solitro subito fuori

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Assenza di gravità indiziaria. In meno di 24 ore è stato già scarcerato Giuseppe Solitro, 31enne di Scampia arrestato l’altro ieri. Il gip De Nicola ha accolto le argomentazioni del legale dell’uomo, l’avvocato Rocco Maria Spina, disponendo l’immediata liberazione dell’uomo. Solitro era stato arrestato dai carabinieri intervenuti per sventare un tentato trasporto di droga all’interno del carcere di Secondigliano via drone. In via Bakù i militari hanno bloccato due uomini, Solitro appunto e un 41enne, che stavano cercando di recuperare un drone rimasto incastrato su un terrazzo.

Il drone, stando a quanto scoperto dai carabinieri, stava trasportando 15 panetti di hashish per un totale di 778 grammi, un involucro con all’interno 32 grammi di cocaina e 195 euro, con un sistema a carrucola elettrica dotata di una bobina con filo di lenza. Il drone viaggiava verosimilmente verso il vicino carcere di Secondigliano. Il 31enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre il complice è stato denunciato. Il mezzo sul quale viaggiavano i due è stato sequestrato per sospetta contraffazione del telaio. La permanenza in carcere per Solitro è però durata pochissimo.

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