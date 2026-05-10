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Barricato in casa a Licola con droga e fucile a canne mozze, arrestato dopo il blitz

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Barricato in casa a Licola con droga e fucile a canne mozze, arrestato dopo il blitz
Barricato in casa a Licola con droga e fucile a canne mozze, arrestato dopo il blitz
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È servito un blitz all’alba per arrestare Nicola Romano, un uomo di 34 anni chiuso all’interno del suo un appartamento di Licola, frazione costiera del Comune di Giugliano. Quando sono entrati in casa, i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli insieme a quelli della stazione locale hanno rinvenuto 700 grammi di droga divisa in panetti, un fucile a canne mozze e 13 proiettili calibro 12.

L’irruzione è nata dopo aver constatato un sospetto flusso di persone che entrava e usciva dall’abitazione. L’arma è stata sottoposta a sequestro e si procederà ai controlli balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in altri crimini.

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N. R. è ora in carcere in attesa di giudizio, dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e detenzione di droga a fini di spaccio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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