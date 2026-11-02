Droga e armi, maxi blitz in tutta Italia: 28 arresti anche a Napoli tra maggiorenni e minorenni

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Oltre 575 arresti, di cui 69 minorenni, 1695 giovani denunciati, tra cui 373 minori, più di mille profili social monitorati, 69,4 chili di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi sequestrati.

E’ il bilancio di una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta da migliaia di operatori delle Questure italiane, coordinati dal Servizio centrale operativo, nelle due ultime settimane, in tutto il territorio nazionale nei confronti di giovani, anche minori, coinvolti, sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.

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Meloni: “Stato c’è e continuerà ad agire con determinazione”

“Desidero esprimere il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla Polizia di Stato per la vasta operazione condotta su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, che ha portato a centinaia di arresti, migliaia di denunce e al sequestro di ingenti quantitativi di droga e armi. Un risultato importante, frutto di un lavoro straordinario di prevenzione, controllo e contrasto all’illegalità, che conferma l’impegno quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine per garantire sicurezza ai cittadini e restituire legalità ai territori”, afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Non possiamo rassegnarci – aggiunge – all’idea che violenza, sopraffazione e criminalità diventino comportamenti normali, soprattutto tra i più giovani. Lo Stato c’è e continuerà ad agire con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità e assicurare ai cittadini il diritto di vivere in città e quartieri sicuri. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato va il mio ringraziamento per la professionalità, la dedizione e il prezioso lavoro svolto ogni giorno al servizio della Nazione”.

I dettagli dell’operazione

L’attività dei poliziotti delle 106 Squadre mobili, con il supporto di equipaggi dei reparti Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e di ‘movida’, 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Sono stati tratti in arresto 575 maggiorenni e 69 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti; 1695 giovani sono stati denunciati in stato di libertà, tra cui 373 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le condotte prevalenti, mostrate anche sui social dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere.

Complessivamente, a livello nazionale, sono state controllate 299 abitazioni, tra cui 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati; 365 sale giochi; 896 esercizi commerciali; 1.149 luoghi di movida (839 piazze e 310 centri cittadini); 177 stazioni e 198 parchi. A seguito delle verifiche sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti, violazioni al codice della strada e alle norme in materia di pubblici esercizi.

Nel corso delle perquisizioni, durante le quali sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, cellulari, abbigliamento e 269.863 euro in contanti, sono state sequestrate 28 armi da fuoco, tra armi corte e armi lunghe, 210 armi bianche, 25 oggetti atti a offendere (6 cacciavite, 2 mazze da baseball, 2 bastoni sfollagente telescopici, 2 pistole soft air, 1 pistola semiautomatica a salve, 1 pistola giocattolo, 6 spray al peperoncino, 2 tirapugni, 1 tagliabalsa, 2 passamontagna), numerosi ordigni esplosivi e batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti atti allo scasso. Sono stati sequestrati 69,4 chili di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chili di cannabinoidi, oltre a più modici quantitativi di altre sostanze stupefacenti tra cui ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di lyrica e benzodiazepine.

Sono stati monitorati 1.115 profili social, per tre dei quali, in provincia di Torino, è già stata avanzata richiesta di oscuramento per contenuti violenti e ostentazione di armi. Anche alla luce dei recenti gravi episodi registrati nelle manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre scorsi, in Lombardia, i controlli si sono concentrati nelle province di Como, Cremona, Milano, Monza e Brianza.

Arresti anche a Napoli, presi in 28 tra maggiorenni e minorenni

Attraverso servizi straordinari di prevenzione, identificazione e presidio delle aree più sensibili, l’attività condivisa con l’autorità giudiziaria si è conclusa con l’esecuzione di diverse perquisizioni personali e domiciliari, l’identificazione di numerose persone, la denuncia a piede libero dei presunti responsabili per reati quali danneggiamento aggravato, rissa e resistenza a pubblico ufficiale e l’emissione di specifici provvedimenti di Daspo urbano e fogli di via obbligatori. Attraverso l’analisi delle chat e dei gruppi di messaggistica presenti sui cellulari dei giovani coinvolti, sono stati raccolti “elementi decisivi relativi all’organizzazione e al coordinamento dei disordini accaduti durante le manifestazioni”.

Nello specifico, a Napoli, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto 28 persone, di cui 23 maggiorenni e 5 minorenni, per reati contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, l’amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione e in materia di sostanze stupefacenti. Sono state, inoltre, denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 76 persone, di cui 40 maggiorenni e 36 minorenni. Nel medesimo periodo sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ordinanze di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Ancora, sono stati eseguiti 6 fermi di indiziato di delitto, di cui 4 emessi dal Pubblico Ministero della Procura dei Minorenni di Napoli per reati contro il patrimonio e la fede pubblica.

Complessivamente sono state identificate 18.000 persone, controllati più di 1.300 veicoli, 40 esercizi commerciali, 23 sale giochi, 91 abitazioni e 27 luoghi di movida; sono stati, altresì, sequestrati oltre 26 kg di sostanze stupefacenti, nonché armi, munizioni, veicoli e denaro contante. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio del web e dei social network sono stati osservati 16 profili social.