PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga per gli Amato-Pagano, restituiti i beni ai ras Avolio e Manzo
CronacaCronaca locale

Droga per gli Amato-Pagano, restituiti i beni ai ras Avolio e Manzo

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Droga per gli Amato-Pagano, restituiti i beni ai ras Avolio e Manzo
Droga per gli Amato-Pagano, restituiti i beni ai ras Avolio e Manzo
PUBBLICITÀ

Erano stati arresti nel maxi blitz che aveva portato in carcere Rosaria Pagano, che aveva assunto le redini degli Amato-Pagano dopo la cattura dei capi. Mario Avolio ‘o ciuraro e Salvatore Manzo erano stati condannati a 20 anni in primo grado, pena ridotta in appello a 19 anni e otto mesi per Avolio, che però ottenne la confisca di tutti i beni.

Contro quella decisione i suoi legali, gli avvocati Rocco Maria Spina e Domenico Dello Iacono, proposero ricorso in Cassazione. Quest’ultima decise per un annullamento con rinvio e nei giorni scorsi la Corte d’Appello di Napoli ha revocato la confisca dei beni sia per Avolio che per Manzo (difeso da Francesca D’Alessandro), con quest’ultimo che si è visto assolvere da un capo di imputazione con conseguente rideterminazione della pena a 15 anni.

PUBBLICITÀ

I due legali hanno sconfessato le dichiarazioni dei pentiti, in particolare di Antonio Leonardi, che avevano dichiarato che i beni di Avolio, in particolare un bar a Secondigliano, fossero frutto del narcotraffico.

Il Tribunale, in primo grado, aveva disposto anche la confisca di alcune società sequestrate dalla Polizia di Stato nel corso del maxi blitz: il 50% della società Ma.Ma. Service srl; l’autoscuola Manzoni 3 srl; il 90% dell’officina Professional Service srl di Casandrino (Napoli); la Rev di Casoria (Napoli) e la società Mondo Revisioni srl di Napoli.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati