Droga per il clan Marino delle Case celesti, assolto il ras Montemurro

Colpo di scena dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli (I sezione) chiamata a pronunciarsi sui ras sul banco degli imputati dalla maxi inchiesta del 2021 che azzerò il gruppo Marino delle Case celesti. Si tratta delle fazione capeggiata dal ras Roberto Manganiello, nipote del boss Gennaro Marino, e della moglie Maddalena Imperatrice entrambi già condannati a 20 anni. I giudici di secondo grado hanno assolto con formula piena Francesco Montemurro: a prevalere sono state le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Carlo Ercolino e Immacolata Panico, che hanno dimostrato che il loro assistito avesse ormai da tempo abbandonato la via criminale, evidenza messa a confronto anche con quanto dichiarato da diversi collaboratori di giustizia che hanno confermato che Montemurro avesse si spacciato droga per il clan Marino ma che da anni si era allontanato dal gruppo delle Case celesti per dedicarsi alla vendita di capi di abbigliamento contraffatti. Montemurro in primo grado aveva rimediato una condanna a 6 anni e otto mesi. Confermata invece la condanna di primo grado a Ciro Peluso e Marco Scaglione sempre a 6 anni e otto mesi di carcere.