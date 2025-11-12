PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga per il clan Marino delle Case celesti, assolto il ras Montemurro
CronacaCronaca locale

Droga per il clan Marino delle Case celesti, assolto il ras Montemurro

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Colpo di scena dinnanzi alla Corte d’appello di Napoli (I sezione) chiamata a pronunciarsi sui ras sul banco degli imputati dalla maxi inchiesta del 2021 che azzerò il gruppo Marino delle Case celesti. Si tratta delle fazione capeggiata dal ras Roberto Manganiello, nipote del boss Gennaro Marino, e della moglie Maddalena Imperatrice entrambi già condannati a 20 anni. I giudici di secondo grado hanno assolto con formula piena Francesco Montemurro: a prevalere sono state le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Carlo Ercolino e Immacolata Panico, che hanno dimostrato che il loro assistito avesse ormai da tempo abbandonato la via criminale, evidenza messa a confronto anche con quanto dichiarato da diversi collaboratori di giustizia che hanno confermato che Montemurro avesse si spacciato droga per il clan Marino ma che da anni si era allontanato dal gruppo delle Case celesti per dedicarsi alla vendita di capi di abbigliamento contraffatti. Montemurro in primo grado aveva rimediato una condanna a 6 anni e otto mesi. Confermata invece la condanna di primo grado a Ciro Peluso e Marco Scaglione sempre a 6 anni e otto mesi di carcere.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati