Due morti per punture d’insetto in due giorni, fatale lo shock anafilattico

Due vittime da punture d’insetto in due giorni, nel Pavese e a Milano. Nonostante i soccorsi e il farmaco salvavita lo shock anafilattico è stato fatale. La prima ad esser stata colpita da una vespa è una donna di 63 anni a Vigevano, nel Pavese. La donna, dipendente comunale ormai in pensione, è stata punta da una vespa e consapevole di essere allergica al suo veleno ha subito provveduto ad iniettarsi il farmaco salvavita. Nonostante “l’antidoto” però la donna è entrata in coma e i medici non hanno potuto salvare l’ex dipendete comunale dal veleno dell’insetto. Il triste episodio ha quindi portato al decesso della donna nel pomeriggio di domenica.

La seconda morte per puntura d’insetto

Non è stata però l’unica vittima di puntura d’insetto negli ultimi giorni: solo 48 ore dopo infatti un uomo è stato vittima di una sorte simile. Il 62 enne si trovava ieri pomeriggio presso il Parco delle Cave, a Milano, quando è stato vittima della puntura di un insetto. Questa volta non si ha però la certezza che la puntura sia stata causata dal pungiglione di una vespa. La puntura che ha causato il decesso del 62enne potrebbe anche esser stata effettuata da un ape. L’uomo era solito occuparsi di un orto e proprio lì nei limiti del terreno da lui coltivato il 62enne si è accasciato in seguito al contatto.

Gli amici presenti, visto la scena, hanno subito chiamato i soccorsi per cercare di aiutare l’amico. Lo shock anafilattico a seguito della puntura da insetto è stato fatale per il 62enne. Nonostante i repentini soccorsi l’uomo è purtroppo deceduto, portando a due il triste numero di morti per puntura d’insetto in sole 48 ore.