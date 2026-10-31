È morta Nonna Silvi, la cuoca star dei social portata via dalla malattia in 20 giorni

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È scomparsa all’età di 85 anni Nonna Silvi, la cuoca e influencer diventata nota a livello nazionale e internazionale grazie ai contenuti dedicati alla cucina tradizionale toscana pubblicati sui social network. La donna, Silvia Bini, è deceduta la notte scorsa nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze.

A darne notizia sono i nipoti attraverso un messaggio sulla pagina ufficiale ‘nonnasilvi’. “Una malattia fulminante, in soli 20 giorni, si è portata via Nonna Silvi. Ci ha lasciati circondata dall’amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo”.

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Nel post si annuncia anche che “l’azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato. Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere”. L’attività di Nonna Silvi era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare video mentre cucinava all’interno del Forno Martini a Castelfiorentino, di proprietà della famiglia. I video divennero presto virali sui social raggiungendo circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Nel 2024 era stata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani, l’anno successivo aveva ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025. I funerali sono in programma lunedì pomeriggio a Montespertoli, nella chiesa di Sant’Andrea.