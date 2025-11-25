PUBBLICITÀ
HomeCulturaEventiEducare al rispetto delle donne: il messaggio delle studentesse del Liceo Cartesio...
Eventi

Educare al rispetto delle donne: il messaggio delle studentesse del Liceo Cartesio di Villaricca

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Educare al rispetto delle donne: il messaggio delle studentesse del Liceo Cartesio di Villaricca
Educare al rispetto delle donne: il messaggio delle studentesse del Liceo Cartesio di Villaricca
PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Liceo Cartesio rinnova il proprio impegno sul tema presentando un video realizzato dalle alunne della classe IV E del Liceo Scientifico, sede di Villaricca.

Educare al rispetto delle donne: il messaggio delle studentesse del Liceo Cartesio di Villaricca

Attraverso una sequenza di movimenti coreografici, preparati sotto la guida della prof.ssa Valentina Derviso, le studentesse hanno voluto suggerire una riflessione intensa e simbolica sulla condizione femminile e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza.

PUBBLICITÀ

La performance rientra in un progetto coordinato dalla prof.ssa Rachele Puca, che da anni promuove iniziative di sensibilizzazione all’interno dell’istituto. La prof.ssa Derviso commenta così il lavoro svolto: «Con questa rappresentazione vogliamo affermare che la violenza contro le donne non è un destino inevitabile, ma un problema che può e deve essere affrontato a partire dalla consapevolezza e dall’impegno di tutti. Le donne, in particolare, possono contribuire con la loro voce e il loro esempio, educando le nuove generazioni al rispetto e all’uguaglianza. Le alunne, che hanno voluto esprimere il messaggio con grande maturità, sono state straordinarie, riuscendo a preparare la coreografia in tempi molto brevi e mostrando sensibilità e dedizione».

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati