PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Liceo Cartesio rinnova il proprio impegno sul tema presentando un video realizzato dalle alunne della classe IV E del Liceo Scientifico, sede di Villaricca.

Educare al rispetto delle donne: il messaggio delle studentesse del Liceo Cartesio di Villaricca

Attraverso una sequenza di movimenti coreografici, preparati sotto la guida della prof.ssa Valentina Derviso, le studentesse hanno voluto suggerire una riflessione intensa e simbolica sulla condizione femminile e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza.

PUBBLICITÀ

La performance rientra in un progetto coordinato dalla prof.ssa Rachele Puca, che da anni promuove iniziative di sensibilizzazione all’interno dell’istituto. La prof.ssa Derviso commenta così il lavoro svolto: «Con questa rappresentazione vogliamo affermare che la violenza contro le donne non è un destino inevitabile, ma un problema che può e deve essere affrontato a partire dalla consapevolezza e dall’impegno di tutti. Le donne, in particolare, possono contribuire con la loro voce e il loro esempio, educando le nuove generazioni al rispetto e all’uguaglianza. Le alunne, che hanno voluto esprimere il messaggio con grande maturità, sono state straordinarie, riuscendo a preparare la coreografia in tempi molto brevi e mostrando sensibilità e dedizione».