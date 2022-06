Elezioni a Sant’Antimo, Treviglio tra i più votati ma il suo partito lo snobba

E’ stato uno dei candidati al consiglio comunale più votati alle ultime elezioni di Sant’Antimo, nonostante ciò Innocenzo Treviglio è stato per ora snobbato dai vertici del partito di appartenenza, Fratelli d’Italia, ed ora è corteggiato da diverse forze politiche. Treviglio ha ottenuto alle ultime elezioni, che hanno portato alla vittoria del sindaco Massimo Buonanno, ben 825 preferenze (su 16.000 votanti 5% personale e 1970 voti di lista 14%). Eppure, nonostante l’ottimo risultato personale, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia non ha ricevuto nessuna chiamata dai vertici per congratularsi. Un silenzio che è stato anticipato da un’assenza anche durante la campagna elettorale. Ciò ha provocato in Treviglio tanta delusione, tant’è che sarebbe stato avvicinato da altre forze politiche, pare anche Forza Italia, per rafforzare il partito. Al momento però Treviglio resta fermo sulla sua posizione, si guarda intorno e aspetta segnali.