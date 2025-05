Elezioni amministrative, urne aperte oggi e domani: a Giugliano corsa a tre

PUBBLICITÀ

Si torna alle urne questa mattina e domani per il primo turno delle amministrative in 117 comuni in tutta Italia, 31 superiori ai 15.000 abitanti (di cui 4 capoluogo: Genova, Ravenna, Taranto e Matera) e 86 pari o inferiori ai 15.000 abitanti. A questi vanno aggiunti i 9 comuni al voto in Sicilia, tutti commissariati (Palagonia, Castiglione di Sicilia, Montemaggiore Belsito, Prizzi, Favignana, Solarino, Realmonte, Raddusa e Tremestieri Etneo).

QUANDO SI VOTA

I seggi per le comunali 2025 sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I ballottaggi sono in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno insieme ai referendum.

COMUNI AL VOTO IN CAMPANIA In provincia di Napoli vanno al voto Casavatore, Giugliano, Marigliano, Nola e Volla nella città metropolitana di Napoli. A Giugliano sarà sfida a tre Lo schieramento di centrodestra sarà guidato dall’ex sindaco di Giugliano e più volte consigliere regionale della Campania, Giovanni Pianese. Per il centrosinistra scende in campo, dopo il passo indietro del sindaco uscente Nicola Pirozzi, il capogruppo uscente del Pd, Diego D’Alterio e ci prova, con una sola lista, anche Salvatore Pezzella, che in passato è stato anche consigliere metropolitano di Napoli per il M5S.

